Négy éve hunyt el Berki Krisztián – ezt kéri most Mazsi

Az egész országot sokkolta a hír négy évvel ezelőtt: elhunyt Berki Krisztián. A 41 éves egykori labdarúgó, műsorvezető és médiaszemélyiség holttestére 2022. május 6-án találtak rá. Özvegye, Mazsi a fájdalmas évfordulón egy sokakat megérintő bejegyzésben emlékezett Berki Krisztiánra.

Berki Krisztiánra emlékezett Mazsi

A celeb özvegye megkapóan szép, őszinte gondolatait osztotta meg május 6-án az Instagram-oldalán. Szavai sokak kérdéseire választ adnak.

„Napra pontosan négy éve történt, hogy a kislányom édesapja elhunyt. Ez a nap sokunk életében hagyott mély nyomot, és az ilyen veszteséget feldolgozni nem egyszerű, mindenkinek a saját útja és ideje van benne.

Az elmúlt években sokféle véleménnyel és ítélettel találkoztam. Én azonban úgy gondolom, hogy a múltunk okkal nem része a jelenünknek, ugyanakkor a tisztelet és az emlékezés mindig megmarad. Megemlékezünk róla és megadjuk neki a méltó tiszteletet.

Az élet egy váratlan, különleges helyzetbe hozott, viszonylag rövid időn belül egy szerető, gondoskodó társat és apát kaptunk az életünkbe. Ezért sok kritika ért, de úgy érzem, jól tettem, hogy nem adtam ennek teret, hisz' a mai napig egy szeretetteljes családi közegben élhetünk. Mi így, egy nagy családként szoktunk kimenni a temetőbe, gyertyát gyújtani és csendben emlékezni.

Ma a rosszat senki se idézze fel,

őrizze minden szív a szép emlékeket el.

Egy kedves pillanat csaljon mosolyt az arcunkra,

És gyújtsunk ma egy gyertyát szeretettel érte újra.”