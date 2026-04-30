Völgyi Zsuzsi nem fél bepiszkolni a kezét: „Megcsinálom a kulimunkát, igazi feketemosogató vagyok”

Az énekesnőről csak a hozzá igazán közel állók tudják, hogy hihetetlenül érzékeny és családcentrikus, akinek az anyaság és a család mindenek felett áll. A Metropolnak adott interjúban Völgyi Zsuzsi bepillantást engedett abba, milyen is az élet három generáció női között.

Völgyi Zsuzsi számára nem kényelmetlen, hogy édesanyja a mai napig visszajelzéseket ad neki (Fotó: Szabolcs László)

Völgyi Zsuzsi édesanyja mintáit viszi tovább

Völgyi Zsuzsi életében az egyik legerősebb kapocs az édesanyjához való kapcsolata. „Anyukám a legnagyobb kritikusom” – kezdte nevetve a mindig jó kedélyű énekesnő, majd hozzátette, hogy bár néha fájnak a kapott megjegyzések, pontosan tudja, hogy szeretetből fakadnak. Elárulta, legutóbb például édesanyja szóvá tette, hogy felszaladt rá néhány kiló, ő pedig komolyan vette a visszajelzést. Azóta személyi edző segíti az életmódváltásban és az edzőteremben.

Rendkívül bánt, amikor édesanyám kritizál, de csak azért, mert tudom, hogy ha ő megemlít valamit, annak oka van. Mi mindig ilyenek voltunk. Elmondja, hogy mit gondol, de nekem ez így rendben is van. Ő nagyon szereti, ha egy nő nőiesen öltözik, és tőlem is azt várja, hogy a nőiességet képviseljem, vagyis a tornacipő például már nem fér bele.

A családi dinamika azonban nem csak az anya-lánya kapcsolatban jelenik meg. Völgyi Zsuzsi férjével évekkel ezelőtt különváltak, házasságukból pedig egy gyermek, Glória született. A kislány, aki hosszú várakozás után érkezett, igazi csoda Zsuzsi életében. Völgyi Zsuzsi gyereke mára már iskolás, és a közöttük lévő őszinte kapcsolatba is betekintést engedett az énekesnő.

Úgy látszik egyébként, hogy én is olyan leszek a lányommal, mint édesanyám velem. De ki mondja meg őszintén a dolgokat, ha nem én? Csak az anyukája tudja elmondani igazán és tükröt tartani. Meg nyilván a szülő tart kontrollt is a gyermeke felett gyerekkorban, így vagyunk mi most a gyerekemmel. Van persze, hogy nekem sem esik jól édesanyám visszajelzése, és az én kislányomnak sem esik jól. De ami fontos, hogy nálunk a dicséret is mindig része az életnek

– fogalmazott a Romantic együttes énekesnője, aki saját édesanyja mintáját követve próbálja nevelni Glóriát. Náluk a kritika és a dicséret kéz a kézben jár: bár nem mindig esik jól egy-egy őszinte megjegyzés, a szeretet sosem kérdőjeleződik meg.