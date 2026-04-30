Völgyi Zsuzsi nem fél bepiszkolni a kezét: „Megcsinálom a kulimunkát, igazi feketemosogató vagyok”
Az énekesnő kendőzetlenül mesélt az anyai kritikáról és a szeretet erejéről. Völgyi Zsuzsiéknál a legnehezebb mondatok mögött is mindig ott van a gondoskodás.
Az énekesnőről csak a hozzá igazán közel állók tudják, hogy hihetetlenül érzékeny és családcentrikus, akinek az anyaság és a család mindenek felett áll. A Metropolnak adott interjúban Völgyi Zsuzsi bepillantást engedett abba, milyen is az élet három generáció női között.
Völgyi Zsuzsi édesanyja mintáit viszi tovább
Völgyi Zsuzsi életében az egyik legerősebb kapocs az édesanyjához való kapcsolata. „Anyukám a legnagyobb kritikusom” – kezdte nevetve a mindig jó kedélyű énekesnő, majd hozzátette, hogy bár néha fájnak a kapott megjegyzések, pontosan tudja, hogy szeretetből fakadnak. Elárulta, legutóbb például édesanyja szóvá tette, hogy felszaladt rá néhány kiló, ő pedig komolyan vette a visszajelzést. Azóta személyi edző segíti az életmódváltásban és az edzőteremben.
Rendkívül bánt, amikor édesanyám kritizál, de csak azért, mert tudom, hogy ha ő megemlít valamit, annak oka van. Mi mindig ilyenek voltunk. Elmondja, hogy mit gondol, de nekem ez így rendben is van. Ő nagyon szereti, ha egy nő nőiesen öltözik, és tőlem is azt várja, hogy a nőiességet képviseljem, vagyis a tornacipő például már nem fér bele.
A családi dinamika azonban nem csak az anya-lánya kapcsolatban jelenik meg. Völgyi Zsuzsi férjével évekkel ezelőtt különváltak, házasságukból pedig egy gyermek, Glória született. A kislány, aki hosszú várakozás után érkezett, igazi csoda Zsuzsi életében. Völgyi Zsuzsi gyereke mára már iskolás, és a közöttük lévő őszinte kapcsolatba is betekintést engedett az énekesnő.
Úgy látszik egyébként, hogy én is olyan leszek a lányommal, mint édesanyám velem. De ki mondja meg őszintén a dolgokat, ha nem én? Csak az anyukája tudja elmondani igazán és tükröt tartani. Meg nyilván a szülő tart kontrollt is a gyermeke felett gyerekkorban, így vagyunk mi most a gyerekemmel. Van persze, hogy nekem sem esik jól édesanyám visszajelzése, és az én kislányomnak sem esik jól. De ami fontos, hogy nálunk a dicséret is mindig része az életnek
– fogalmazott a Romantic együttes énekesnője, aki saját édesanyja mintáját követve próbálja nevelni Glóriát. Náluk a kritika és a dicséret kéz a kézben jár: bár nem mindig esik jól egy-egy őszinte megjegyzés, a szeretet sosem kérdőjeleződik meg.
„Megcsinálom a kulimunkát, igazi feketemosogató vagyok”
Az énekesnő azt is elárulta, hogy számára a nőiesség és az önazonosság kulcskérdés. „Én nőként mindig azt tartom szem előtt, hogy jól érezzem magam a bőrömben” – mondta, hozzátéve, hogy nem esik pánikba egy kis súlyingadozástól, de a pozitív visszajelzések neki is sokat jelentenek. Most éppen a nyári formáján dolgozik, hogy magabiztosan viselhesse kedvenc fürdőruháját.
A családi hagyományok is fontos szerepet játszanak az életükben. Bár nincs szigorúan vett tradíciórendszerük, az ünnepek, így az anyák napja is mindig összehozzák a családot. A nagyobb ünnepekkor például együtt készülnek édesanyjával a konyhában. „Én vagyok a kézilány, megcsinálom a kulimunkát, igazi feketemosogató vagyok” – nevetett az énekesnő, miközben elismerte, hogy a konyhában még mindig az édesanyja a főnök. Ez a háromgenerációs női szövetség tele van szeretettel, őszinteséggel és néha bizony kemény, de őszinte szavakkal is. Talán pont ez az, ami igazán erőssé teszi a kapcsolatukat: a kimondott gondolatok és az a biztos háttér, ami mindig megtartja őket.
Hírlevél-feliratkozás
