Erre senki sem számított: Völgyi Zsuzsi Madonnaként varázsolt el mindenkit

Az est második produkciójaként Völgyi Zsuzsi Kis Grófo után ezúttal Madonna bőrébe bújt, és hamisítatlan dívaként robbantotta fel a Sztárban Sztár All Stars színpadát, mialatt előadta a Material Girlt, és mosolyogva vágta zsebre a táncosfiúk által fejajánlott pénzkötegeket.

Völgyi Zsuzsi valódi dívaként tündökölt / Fotó: Markovics Gábor

A produkciójával a közönség mellett a zsűrit is sikerült megnyernie magának. Lékai-Kiss Ramóna szerint mindamellett, hogy bombasztikus volt az előadás, Zsuzsi még hasonlít is Madonnára. Beismerte, nem számított ennyire jó előadásra, de teljesen el volt varázsolva. Hajós András az énekesnő hangját dicsérte, ami szerinte nagyon jó volt, főleg az elején, aztán "a pénz elvakította".

Én azt láttam, azt a pillanatot, amikor a Romantic zenekarban végre te vagy a kasszás, nem a [Gáspár] Győző rakja el a zsét

- fűzte ehhez hozzá Liptai Claudia, majd gyorsan kijelentette, Völgyi Zsuzsinak egyébként csodás hangja van, amit talán kevesen tudnak róla.

A zsűri ezt követően összesen 36 pontra értékelte az énekesnő teljesítményét.