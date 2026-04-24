Varga Miklós családjában az István, a király hozta meg a fordulatot: „Művész úr lettem”
Különleges mérföldkőhöz érkezett a legendás énekes, aki idén nemcsak hetvenedik születésnapját ünnepli, hanem pályafutásának ötvenedik évfordulóját is. Varga Miklós egy nagyszabású koncerttel készül, miközben visszatekint arra az útra, amely a kezdeti bizonytalanságtól egészen a csúcsig vezette.
Varga Miklós neve évtizedek óta megkerülhetetlen a magyar zenei életben. 1983-ban az István, a király című rockoperában robbant be igazán a köztudatba, azóta pedig generációk nőttek fel a hangján. Most egy olyan jubileumi évhez érkezett, amely nemcsak az ünneplésről, hanem egy életút lezárásáról és újragondolásáról is szól.
Varga Miklós koncerttel összegez
Varga Miklós számára ez az év egyszerre jelent visszatekintést és jelenlétet. A november 21-i Erkel Színházban megrendezendő koncert nem egy klasszikus nosztalgiaest lesz, hanem egy olyan esemény, ahol a múlt legfontosabb pillanatai találkoznak a jelen energiájával. A művész tudatosan kerüli a túlzott múltba révedést, inkább egy élő, lüktető koncertet szeretne adni.
Ahogy nőnek az évek, a nosztalgia egyre inkább háttérbe szorul. Ekkora időszakot végignosztalgiázni már fárasztó lenne, gombócból is megárt a sok. Ez a koncert inkább egy összegzés. Meghívtam jó néhány zenész barátomat, akik végigkísérték a pályámat, és bízom benne, hogy egy igazán jó hangulatú este lesz
– mondta az M2 Petőfi Tv egyik műsorában Varga Miklós.
A koncert így nemcsak egy ünneplés lesz, hanem egyfajta lenyomata annak az ötven évnek, amely alatt egy egész generáció számára vált meghatározó hanggá.
A fordulópont
Varga Miklós énekes útja azonban nem volt egyenes, és korántsem volt egyértelmű, hogy végül a zene mellett köt ki. A biztos háttér érdekében diplomát szerzett, és sokáig úgy tűnt, egészen más pályát választ majd, azonban a sors közbeszólt.
Annak idején elvégeztem egy kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát, így kereskedelmi üzemgazdász diplomám van. A főiskolás éveim alatt kezdtem el komolyabban zenélni, de a nagy fordulat 1983-ban jött, amikor bemutatták az István, a királyt. Akkor döntöttem el, hogy a zenés színház világában is kipróbálom magam
– mesélte.
A döntés azonban nemcsak szakmai, hanem családi szinten is komoly változást hozott, hiszen eleinte édesapja nem hitt választott hivatásában.
Mindig azt kaptam meg, hogy van nekem rendes diplomám, és ne hülyeségekkel foglalkozzak, mint a rockzene. Nem hitt abban, hogy ebből meg lehet élni. A nagy vízválasztó az István, a király című rockopera volt, onnantól kezdve a családban én is művész úr lettem
– mondta.
Azóta pedig nemcsak saját karrierjét építette fel, hanem egy olyan örökséget is, amely a családjában is tovább él, ugyanis Varga Miklós gyerekei is továbbviszik édesapjuk szenvedélyét.
„Sikerült két olyan gyermeket felnevelni, akik már az apjuk nyomdokaiba léptek. Már évekkel ezelőtt eldőlt, hogy ezt a pályát választják. Jelenleg mindketten a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, úgyhogy profi színészek lesznek” – nyilatkozta korábban.
Így válik teljessé Varga Miklós története, amely nemcsak egy sikeres életpályáról szól, hanem arról is, hogy amit felépített, az a következő generációban is tovább él.
