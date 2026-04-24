Varga Miklós családjában az István, a király hozta meg a fordulatot: „Művész úr lettem”

Varga Miklós neve évtizedek óta megkerülhetetlen a magyar zenei életben. 1983-ban az István, a király című rockoperában robbant be igazán a köztudatba, azóta pedig generációk nőttek fel a hangján. Most egy olyan jubileumi évhez érkezett, amely nemcsak az ünneplésről, hanem egy életút lezárásáról és újragondolásáról is szól.

Varga Miklós 70 éves lesz, jubileumi koncerttel készül az Erkel Színházban

Varga Miklós koncerttel összegez

Varga Miklós számára ez az év egyszerre jelent visszatekintést és jelenlétet. A november 21-i Erkel Színházban megrendezendő koncert nem egy klasszikus nosztalgiaest lesz, hanem egy olyan esemény, ahol a múlt legfontosabb pillanatai találkoznak a jelen energiájával. A művész tudatosan kerüli a túlzott múltba révedést, inkább egy élő, lüktető koncertet szeretne adni.

Ahogy nőnek az évek, a nosztalgia egyre inkább háttérbe szorul. Ekkora időszakot végignosztalgiázni már fárasztó lenne, gombócból is megárt a sok. Ez a koncert inkább egy összegzés. Meghívtam jó néhány zenész barátomat, akik végigkísérték a pályámat, és bízom benne, hogy egy igazán jó hangulatú este lesz

– mondta az M2 Petőfi Tv egyik műsorában Varga Miklós.

A koncert így nemcsak egy ünneplés lesz, hanem egyfajta lenyomata annak az ötven évnek, amely alatt egy egész generáció számára vált meghatározó hanggá.

A fordulópont

Varga Miklós énekes útja azonban nem volt egyenes, és korántsem volt egyértelmű, hogy végül a zene mellett köt ki. A biztos háttér érdekében diplomát szerzett, és sokáig úgy tűnt, egészen más pályát választ majd, azonban a sors közbeszólt.

Annak idején elvégeztem egy kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát, így kereskedelmi üzemgazdász diplomám van. A főiskolás éveim alatt kezdtem el komolyabban zenélni, de a nagy fordulat 1983-ban jött, amikor bemutatták az István, a királyt. Akkor döntöttem el, hogy a zenés színház világában is kipróbálom magam

– mesélte.

Varga Miklós édesapja először féltette választott pályájától, végül az István, a király után már művész úrnak szólította

A döntés azonban nemcsak szakmai, hanem családi szinten is komoly változást hozott, hiszen eleinte édesapja nem hitt választott hivatásában.

Mindig azt kaptam meg, hogy van nekem rendes diplomám, és ne hülyeségekkel foglalkozzak, mint a rockzene. Nem hitt abban, hogy ebből meg lehet élni. A nagy vízválasztó az István, a király című rockopera volt, onnantól kezdve a családban én is művész úr lettem

– mondta.