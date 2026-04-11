"Számomra Magyarországnak a békéje és a biztonsága a legfontosabb" - Ezt mondta el Tóth Gabi a választásról

Tóth Gabi sosem rejtette véka alá, hogy számára a magyar hagyományok, a család, a hit és a keresztény értékrend kiemelten fontos. Az énekesnő az elmúlt években többször is nyíltan beszélt arról, hogy ezek az értékek határozzák meg a gondolkodását, és politikai kérdésekben is ezek mentén hozza meg a döntéseit - írja a Bors.

Tóth Gabi Orbán Viktorra szavaz az április 12-ei választásokon

Tóth Gabi mindig is vállalta, hogy támogatja a Fideszt és Orbán Viktor miniszterelnököt, és ez most, a választás előtti napokban sincs másképp. Az énekesnő ezúttal egy rövid, de annál lényegretörőbb videóban osztotta meg a gondolatait, amelyben elmondta, miért tartja fontosnak, hogy vasárnap a jelenlegi kormány mellett tegye le a voksát.

Tóth Gabi számára – mint mondta – a legfontosabb szempont a béke és a biztonság. Anyaként különösen fontosnak érzi, hogy olyan jövője legyen az országnak, amelyben a következő generációk nyugodt és békés körülmények között nőhetnek fel. Az énekesnőt a választás napján is ez a gondolat vezeti majd a szavazófülkében, amikor meghozza a döntését.

Számomra is Magyarországnak a békéje és a biztonsága a legfontosabb anyaként és nőként, hogy egy olyan világot hagyhassak majd magam után, amiben tudom, hogy majd békességben nőhetnek fel az utódaim. Ezért is fogok szavazni Orbán Viktorra. Hajrá Fidesz!

– fogalmazott Tóth Gabi.

