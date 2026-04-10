Sasvári Sándor: „Isten ments, hogy az ellenzék kerüljön kormányra!”

A most vasárnapi, azaz április 12-ei országgyűlési választás előtti napokban egyre több ismert művész és közéleti szereplő osztja meg a véleményét arról, hogy milyen szempontok alapján hozza meg a döntését. Közéjük tartozik Sasvári Sándor is, aki most őszintén beszélt arról, miért tartja fontosnak, hogy ismét a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre szavazzon.

Sasvári Sándor részt vett a Békemeneten is (Fotó: Tumbász Hédi)

Sasvári Sándor Orbán Viktorra és a Fideszre szavaz

A népszerű színművész sosem titkolta, hogy a jobboldali értékek állnak közel hozzá. Pályafutása során többször is hangsúlyozta, hogy számára fontos a hazaszeretet, a család és a hagyományok tisztelete. Úgy érzi, ezek az értékek azok, amelyek mentén egy ország stabilan működhet, ezért most, a választás előtti napokban különösen fontosnak tartotta, hogy megossza a gondolatait.

Sasvári Sándor úgy látja, az elmúlt években Magyarország egy olyan úton haladt, amely stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít. Úgy véli, a jelenlegi vezetés alatt az ország biztonsága és a családokat támogató intézkedések is megmaradtak, ezért nem tartaná jó döntésnek, ha most változás következne. A színművész arról is beszélt, hogy szerinte az ellenzék nem jelent valódi alternatívát, és azt gondolja, hogy egy esetleges kormányváltás sok olyan intézkedést sodorna veszélybe, amelyeket fontosnak tart.

Szerintem amilyen úton haladunk a Fidesz és Orbán Viktor vezetésével, az helyes irány több évtizede. Úgyhogy semmiképpen nem kockáztatnék, egyértelmű, hogy rájuk fogok szavazni, mint ahogy eddig is tettem, mert a biztonságunk van kockára téve, ezért semmiképpen nem szabad másnak adni a lehetőséget. Minden, ami jó, megszűnne: családtámogatás, rezsicsökkentés, a béke melletti kiállás mind veszendőbe menne. Isten ments, hogy az ellenzék kerüljön kormányra!

– fogalmazott Sasvári Sándor a közösségi oldalára posztolt videóban, melyet a Bors szúrt ki.

A színművész tehát egyértelművé tette: számára a stabilitás és a biztonság a legfontosabb szempont, ezért a választás napján is a megszokott döntést hozza meg.



