Ördög Nóra és Nánási Pál búcsút vett, Rubint Réka meglepő támogatást kapott

Ahogy minden vasárnap, úgy ezúttal is összegyűjtöttük a hét legizgalmasabb híreit, hogy mindennel képben legyél! Ördög Nóra és Nánási Pál bátor tettre szánta rá magát, Rubint Réka váratlan helyről kapott támogatást, Sydney Sweeney pedig… nos ő hozta a kötelezőt: megvillantotta a mindenki által csodált dekoltázsát.

Rubint Réka betegsége ellenére töretlen jókedvvel fordul szerettei és közönsége felé (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Ördög Nóra és Nánási Pál könnyes búcsút vett

Az ország kedvenc műsorvezetője, Ördög Nóra számos tévés megjelenése mellett még egy kiadós családi nyaralásra is ráért. Ugyan tavaly voltak Costa Ricán, az élményeiket bemutató videósorozat részeit csak ezekben a hetekben teszik nyilvánossá. Legutóbb egy extrémsportnak is elkönyvelhető akcióról adtak számot: magasból ugrottak a vízbe, Nánási Pál pedig viccből így búcsúzott a mozdulat előtt Nórától:

„Örülök, hogy megismertelek, csodálatos életünk volt”

Orbán Viktor is megszólalt Rubint Réka állapotáról

Ha már külföldi utazás: Rubint Réka az elmúlt évben a világ több pontján is megfordult: eddig spirituális feltöltődésként aposztrofálta a kalandokat, de mára tudjuk: gyilkos kórral küzdve kereste a gyógyulást testileg-lelkileg. Azzal, hogy ország-világ elé állt a diagnózisával, sokaknak adott erőt, és rengetegen fejezték ki jókívánságaikat, köztük Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is, aki egy hozzászólásban így fogalmazott:

Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!

Terhesnek hitték a Házasság első látásra sztárját

Betegségről számolt be a Házasság első látásra sztárja is. A különleges reality brit verziójának szereplője, Chanita Stephenson sokáig küzdött alhasi panaszokkal, amit ételintoleranciának tulajdonított. Kiderült, sokkal nagyobb a baj: a puffadást egy 17 centiméteres petefészekciszta okozta, melynek súlya másfél kiló volt! Végül felépült a betegségből, és azóta mindenkit rendszeres szűrővizsgálatokra buzdít.

Becca már nem hervad el

Szerencsére nem csak szomorú hírekkel szolgáltunk a héten. Nagy port kavart például az Ázsia Expressz sztárjának húsvéti kirohanása is. A legújabb évad szerelmespárja, Deák Rebeka Becca és Kabai András zajosan, nevetve ünnepelte a húsvétot – bár az énekesnő mosolya nem volt túl őszinte, mikor éppen sminkelés közben öntötte nyakon fél liter vízzel a szerelme.