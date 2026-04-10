Reviczky Gábor ezt üzente Orbán Viktornak - Videó
Az egyik legnagyobb színész is Orbán Viktorra fog szavazni.
Április 12-én parlamenti választás lesz. Reviczky Gábor a Digitális Polgári Körön keresztül küldte el üzenetét, melyben elárulta, hogy Orbán Viktorra és a Fideszre fog szavazni.
Reviczky Gábor évtizedekre visszanyúlóan emlékszik vissza rekordszerepeire. A neves és méltán elismert színész Orbán Viktorra fog szavazni, és hasonló rekordokat kívánt a számára és a pártjának.
Tisztelt honfitársaim! Harminc éve játszom a Dzsungel könyvét, túl vagyunk az ezerötszázadik előadáson, ez új magyar zenész rekord. Huszonöt éve játszom Molière A képzelt betegét, hát ez nem csak magyar rekord, nem is európai, ez világrekord. Hasonló rekordokat kívánok dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és a Fidesz KDNP kormánynak. Csók
- árulta el Reviczky Gábor.
