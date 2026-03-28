A születésnapos Reviczky Gábor végre megszólalt, így van most a kórház után
Sokan aggódtak érte az elmúlt időszakban, most azonban új hírek érkeztek a színművészről. A születésnapos Reviczky Gábor elárulta, hogy van most a megpróbáltatások után.
Az elmúlt időszakban több aggasztó hír is megjelent Reviczky Gáborról, aki súlyos tüdőgyulladással került kórházba, majd egy esés következtében bordatörést is szenvedett. A Kossuth-díjas színművész állapota sokakat megijesztett, most azonban lapunknak mesélt arról, hogy van jelenleg.
Reviczky Gábor betegsége
Reviczky Gábor rengeteg nehézséggel küzdött az elmúlt időszakban, egy ország aggódott a legendás színművészért. Lapunk kérdésére elárulta, hogy nemcsak felépült, hanem vissza is tért a színpadra, ami számára mindig is a legfontosabb volt. Elmondása szerint már játszik, és bár még nem teljesen a régi, egyre jobban van.
A Vígszínház színpadán a Képzelt beteg című darabban visszatértem már, újra játszom. Köszönöm szépen, most jól vagyok. A hangom bár kicsit elment sajnos, de most már kezd visszatérni szerencsére
– nyilatkozta Reviczky Gábor a Metropolnak.
Azt is hozzátette, hogy a színpadon minden megváltozik, még akkor is, ha előtte bizonytalannak érezte magát. Sokszor nem érez magában elég erőt, hogy színpadra álljon, ám ez azonnal megváltozik, amikor elkezdődik az előadás.
Főleg mostanában, a sok nehézség után nem érzem úgy, hogy le tudok játszani egy előadást, de aztán amikor elkezdődik, akkor megy a dolog magától és mindenről megfeledkezik az ember
– mondta a színművész.
Komoly megpróbáltatásokon van túl
Bár most már jobban van, az elmúlt időszak nem volt könnyű számára. A színész korábban beszélt arról, milyen súlyos állapotba került a betegsége miatt.
Tüdőgyulladásom volt, amelynek következtében olyan rossz állapotba kerültem, hogy mentő vitt be az intenzív osztályra. Egy hétig bent tartottak a kórházban. Majd ezt követően elestem és összetörtem a bordáimat
– mesélte korábban megrázó élményeit Reviczky Gábor.
Korábban egy másik ijesztő esetről is mesélt, ami jól mutatja, mennyire megterhelő időszakon ment keresztül.
Amikor hazaértem, ki akartam szállni és nem tűnt fel, hogy nem engedelmeskednek a lábaim. Kizuhantam a kocsiból, térdre. Nagy nehezen felálltam… Akkor láttam, hogy tiszta seb voltam, tiszta vér
– mesélte korábban, most azonban úgy látszik, jobban van.
Családdal ünnepel
A színész hamarosan a születésnapját is ünnepli, de ezúttal sem vágyik nagy felhajtásra, inkább a családi együttlétet tartja fontosnak.
A családom szokta ünnepelni, én magam sosem önállóan. Volt olyan is, hogy meglepetésbulit szerveztek, de ez leginkább a kerek évfordulóknál volt
– mesélte a Nemzet Művésze, aki idén nem tervez nagy felhajtást.
„Hetvenhetedik születésnapom van most, én nem szeretnék kifejezetten meglepetésbulit. De azért össze szoktuk gyűlni a családdal” – mondta.
A legfontosabb azonban, hogy Reviczky Gábor túl van a nehéz időszakon, és újra azt csinálhatja, amit a legjobban szeret.
