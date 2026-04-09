Pap Rita és Bodnár Attila: arra kell szavaznunk, aki megbízható és békét, biztonságot akar

Sorsdöntő választás előtt áll az ország, ezért a legendás zenész házaspár és lányuk két megrázó videóval kéri a magyarokat, hogy a békét és a biztonságot válasszák a bizonytalanság helyett. A drámai felhívásban Bodnár Attila leszögezte, hogy a jelenlegi világpolitikai helyzetben csak az összefogás mentheti meg a jövő generációit a pusztulástól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 13:46
választás Bodnár Attila pap rita Fidesz

A legendás zenészpár, Bodnár Attila és Pap Rita, valamint lányuk, Fanni két új zenével és egy megrázó nyílt levéllel léptek a nyilvánosság elé. A család ezúttal nem a könnyed szórakoztatást választotta: a közelgő választások sorsdöntő tétjére figyelmeztetnek. Arra kérnek minden magyar állampolgárt – még azokat is, akik korábban sosem éltek szavazati jogukkal –, hogy menjenek el voksolni, és a békét, valamint a biztonságos folytatást garantáló politikai utat válasszák. Kiemelik, hogy a világ a szakadék szélén táncol, és a túlélésünk a tét.

Bodnár Attila és a családja már döntöttek a választást illetően.
Bodnár Attila családja miatt is a biztos választás mellett van (Fotó: Bodnár Attila)

Bodnár Attila és Pap Rita a háború veszélyeiről vallottak

A történelem során mindig a hatalomért és a pénzért folytak a küzdelmek, de a kőbaltáktól mostanra eljutottunk a nukleáris fegyverekig, ahonnan már nincs tovább. Bodnár Attila szerint a tömegek nem akarnak háborúzni, az csupán néhány elvetemült akaratából történhet meg: „Új és más világrend kell, és lesz is, mert ezt kívánja a Gondviselés és a sorsunk” – fogalmazott az énekes-dalszerző, utalva arra, hogy a versengés és a pusztítás kora le kell hogy járjon, hiszen egy modern háborúnak egyszerűen nem lennének túlélői, akik beszámolhatnának róla.

Elképesztő dalt írt a béke jegyében Bodnár Attila és a felesége.
Bodnár Attila és felesége 30 éve dalt írtak a béke jegyében (Fotó: Bodnár Attila)

„El ne pusztuljon minden, amiért éltünk és dolgoztunk évtizedeken át..."

Pap Rita szavait a féltő anyai szív diktálta. Visszaemlékezett arra, amikor harminc éve megírták „A Béke maradjon velünk” című dalukat: 

Mivel ekkor mi már kisgyermekes szülők voltunk és az Ő biztonságuk, féltésük lett a legfontosabb, így mindenekelőtt a béke és biztonság lett az elsődleges szempont

– emlékezett vissza az énekesnő, akinek szavait a Bors idézte. Igaz, a dal születésnek idején még nem fenyegetett háború. Pap Rita kiemelte, hogy ma bizonyos politikai és pénzhatalmi erők pusztítást akarnak, mert az jövedelmező számukra: „El ne pusztuljon minden, amiért éltünk és dolgoztunk évtizedeken át... A biztost a bizonytalanért sohasem szabad feladni!” – tette hozzá határozottan.

Orbán Viktort és a Fideszt támogatják

A levélben a Mennyit ér egy emberélet című dalt is a közönség figyelmébe ajánlják, amelyet Attila lányával, Fannival énekel, a generációk közötti összefogást hirdetve. Zárásként a család egyértelmű politikai iránymutatást is megfogalmaz: úgy vélik, a brüsszeli elit értelmetlen harcot erőltet a világban, amivel szemben szerintük hazánkban egyedül Orbán Viktor és a Fidesz nyújt védelmet. Arra kérnek mindenkit, hogy a szavazófülkékben ne a bizonytalan ígérgetőkre, hanem a jelenlegi biztonságra voksoljanak, mert most valóban „élet vagy halál a tét”: Szerencsére a döntés a mi kezünkben van és a választáskor arra kell szavaznunk, aki megbízható és békét, biztonságot akar, és ez a Fidesz. Vannak, akik eddig nem mentek el szavazni sohasem, most ezeket a jóakaratú embereket nagyon szépen kérjük, mindenképpen menjenek el, mert most az Ő szavazatuk is kell”.

 

 


 

 

