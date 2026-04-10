Nemcsák Károly a sorsdöntő választásról: „Ez a döntés nem a következő négy évről szól, hanem sokkal többről”

Sorsdöntőnek tartja a vasárnapi választást a Kossuth-díjas színművész. Nemcsák Károly arról beszélt, miért érzi úgy, hogy a döntés most jóval többről szól, mint egy újabb parlamenti ciklusról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 11:38
választás Nemcsák Károly Orbán Viktor

Sorsdöntő választás lesz április 12-én, vasárnap Magyarországon. Sokan úgy érzik, hogy a mostani választás tétje különösen nagy, hiszen nemcsak az derül ki, ki vezeti az országot a következő négy évben, hanem az is, milyen irányba halad tovább Magyarország a jövőben. Így látja ezt Nemcsák Károly is, aki a választás előtt osztotta meg gondolatait. 

Nemcsák Károly Orbán Viktort támogatja (Fotó: Szabolcs László)

Nemcsák Károly Orbán Viktorról: Nagyon nagy szükségünk van rá

A Kossuth-díjas színművész szerint a mostani döntés súlya jóval nagyobb annál, mint hogy egyszerűen egy újabb parlamenti ciklusról szóljon. Nemcsák Károly úgy véli, a jelenlegi, sok bizonytalansággal teli világban különösen fontos, hogy az ország megőrizze azokat az értékeket, amelyek eddig is meghatározták, és emellett elengedhetetlen, hogy megőrizze a szuverenitását. Szerinte a keresztény hagyományok és a kulturális gyökerek tisztelete olyan alapot jelentenek, amelyekre a jövőben is szükség van. A színművész számára ezért egyértelmű, milyen döntést hoz majd a választás napján.

Amikor majd április 12-én felelősen döntünk a sorsunkat illetően, gondolnunk kell arra, hogy ez a döntés nem a következő négy évről szól, hanem sokkal többről. Orbán Viktor kormánya mindig fontosnak tartotta keresztény értékeinket, hagyományaink őrzését, és ebben a forrongó világunkban most úgy érzem, nagyon nagy szükségünk van rá. Ezért is döntök úgy, és döntöttem úgy, hogy április 12-én a Fideszre és Orbán Viktorra fogok szavazni. A biztonságunk miatt

– fogalmazott a videóban Nemcsák Károly, akinek szavait a Bors idézte.

A színművész szerint tehát a mostani választás során mindenkinek érdemes átgondolnia, milyen jövőt szeretne az országnak. Úgy véli, a döntés súlya nem csupán a jelenről, hanem a következő generációk jövőjéről is szól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
