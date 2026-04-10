Nemcsák Károly a sorsdöntő választásról: „Ez a döntés nem a következő négy évről szól, hanem sokkal többről”

Sorsdöntő választás lesz április 12-én, vasárnap Magyarországon. Sokan úgy érzik, hogy a mostani választás tétje különösen nagy, hiszen nemcsak az derül ki, ki vezeti az országot a következő négy évben, hanem az is, milyen irányba halad tovább Magyarország a jövőben. Így látja ezt Nemcsák Károly is, aki a választás előtt osztotta meg gondolatait.

Nemcsák Károly Orbán Viktort támogatja (Fotó: Szabolcs László)

Nemcsák Károly Orbán Viktorról: Nagyon nagy szükségünk van rá

A Kossuth-díjas színművész szerint a mostani döntés súlya jóval nagyobb annál, mint hogy egyszerűen egy újabb parlamenti ciklusról szóljon. Nemcsák Károly úgy véli, a jelenlegi, sok bizonytalansággal teli világban különösen fontos, hogy az ország megőrizze azokat az értékeket, amelyek eddig is meghatározták, és emellett elengedhetetlen, hogy megőrizze a szuverenitását. Szerinte a keresztény hagyományok és a kulturális gyökerek tisztelete olyan alapot jelentenek, amelyekre a jövőben is szükség van. A színművész számára ezért egyértelmű, milyen döntést hoz majd a választás napján.

Amikor majd április 12-én felelősen döntünk a sorsunkat illetően, gondolnunk kell arra, hogy ez a döntés nem a következő négy évről szól, hanem sokkal többről. Orbán Viktor kormánya mindig fontosnak tartotta keresztény értékeinket, hagyományaink őrzését, és ebben a forrongó világunkban most úgy érzem, nagyon nagy szükségünk van rá. Ezért is döntök úgy, és döntöttem úgy, hogy április 12-én a Fideszre és Orbán Viktorra fogok szavazni. A biztonságunk miatt

– fogalmazott a videóban Nemcsák Károly, akinek szavait a Bors idézte.

A színművész szerint tehát a mostani választás során mindenkinek érdemes átgondolnia, milyen jövőt szeretne az országnak. Úgy véli, a döntés súlya nem csupán a jelenről, hanem a következő generációk jövőjéről is szól.