Nemcsák Károly elárulta, mi a választás valódi tétje

A Jászai Mari-díjas Nemcsák Károly is elment Orbán Viktor évértékelő beszédére.

Létrehozva: 2026.02.15. 14:34
Nemcsák Károly is tiszteletét tette Orbán Viktor idei évértékelő beszédén, és ha már részt vett az eseményen, a Borsnak arról is beszélt, mit tart a legfontosabb üzenetnek. A színész szerint az évértékelő nem csupán politikai esemény volt, hanem olyan iránymutatás, amely hosszabb távon is képes keretet adni a közös gondolkodásnak. Úgy látja, a mostani időszak különösen nagy súlyt ad minden kimondott mondatnak, hiszen nem pusztán egy aktuális helyzetelemzésről, hanem a jövőt meghatározó döntésekről van szó.

Nemcsák Károly is eljött Orbán Viktor évértékelőjére.
Nemcsák Károly Orbán Viktor évértékelőjére nem első alkalommal érkezett (Fotó: Mediaworks)

Nemcsák Károly színművész a választás valódi tétjéről beszélt

Nemcsák Károly hangsúlyozta, hogy a beszéd legfőbb üzenete számára ez volt: 

Azt gondolom, hogy egy átgondolt, lényegre törő választás, és egy olyan gondolat, amivel hosszú távon tudunk együtt létezni. Azt hiszem, hogy ennek a mostani választásnak nagyon nagy a tétje, a jövőnk a valódi tét

– árulta el. A színész szerint ez a gondolat túlmutat a napi politikán, és minden magyar ember számára értelmezhető kérdéseket vet fel felelősségről, közösségről és irányról.

Nemcsák Károly már tudja ki mellé teszi le a voksát.
Nemcsák Károly a biztos választás mellett van (Fotó: Mediaworks)

Zavaros időket élünk, ahol Magyarország a béke szigete

Orbán Viktorról is személyes hangon beszélt, elárulva, hogy minden alkalommal várakozással ül be az évértékelőre. Mint mondta: „Minden alkalommal kíváncsian várom az évértékelőt, hála Istennek elég sok alkalommal részt vehettem rajta. Kíváncsi voltam arra, hogy a kormányunk és Orbán Viktor hogyan látja Magyarország helyzetét, és Magyarország helyét ebben a nagyon zűrös és rapszodikus világban.” Nemcsák szerint éppen ez adta a beszéd jelentőségét: kapaszkodót keresni és találni egy olyan korszakban, ahol a bizonytalanság mindennapossá vált.

