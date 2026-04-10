Donald Trump ismét üzent a magyaroknak: Menjen el és szavazzon Orbán Viktorra!

Donald Trump ismét nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett: a Truth Social nevű közösségi oldalon közzétett bejegyzésében erős vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt, és arra biztatta a választókat, hogy a 2026-os választáson ismét rá szavazzanak.

Az amerikai elnök az alábbi sorokkal üzent a magyaroknak:

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért! Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az együttműködés és a látványos eredmények új magasságait érték el az én kormányom alatt, nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően. Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a SIKER és együttműködés felé vezető úton. Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: MENJEN EL ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERÉBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK! DONALD J. TRUMP elnök

Legutóbb Donald Trump kedden biztosította feltétel nélküli támogatásáról Orbán Viktort – emlékeztet a Ripost. Akkor JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során élőben hívta fel az amerikai elnököt, aki telefonon keresztül biztatta a magyarokat, hogy szavazzanak a Orbán Viktorra:



