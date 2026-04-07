Orbán Viktor is megmutatta: így csatlakozott be a nagygyűlésen Donald Trump

A mai napon tartották a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlést az MTK Sportparkban, amelyen Orbán Viktor és JD Vance, amerikai alelnök is beszédet tartott. Utóbbi, miután színpadra lépett, telefonon felhívta Donald Trump amerikai elnököt, aki ezután kifejezte támogatását a magyar miniszterelnök felé, a választások előtt. A fantasztikus pillanatot nemrég Orbán Viktor is megosztotta a közösségi oldalán.

A vonalban Trump elnök úr. Köszönjük a támogatást

- írta a Facebook-oldalán közzétett posztjában a miniszterelnök.

