RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán Viktor is megmutatta: így csatlakozott be a nagygyűlésen Donald Trump

Fantasztikus pillanatot osztott meg a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 21:06
orbán viktor donald trump jd vance magyar - amerikai barátság napja

A mai napon tartották a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlést az MTK Sportparkban, amelyen Orbán Viktor és JD Vance, amerikai alelnök is beszédet tartott. Utóbbi, miután színpadra lépett, telefonon felhívta Donald Trump amerikai elnököt, aki ezután kifejezte támogatását a magyar miniszterelnök felé, a választások előtt. A fantasztikus pillanatot nemrég Orbán Viktor is megosztotta a közösségi oldalán.

A Magyar-Amerikai barátság napja 2026.04.07. Orbán Viktor, J. D. Vance
Orbán Viktor is megosztotta a rendkívüli pillanatot / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

 A vonalban Trump elnök úr. Köszönjük a támogatást

- írta a Facebook-oldalán közzétett posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
