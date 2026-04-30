Drámai vallomás: Csomókban hullott a haja Lolának
Édesanyák millióit érinti, mégis kevesen beszélnek a szülés utáni brutális hajhullásról. Lola sem úszta meg.
Korsós Judit, azaz Lola élete 2025 októberében vett 180 fokos fordulatot, amikor megszületett kislánya, a tündéri Lenke. Az újdonsült édesanya sugárzik a boldogságtól, és miután hamar visszatért az edzőterembe, rekordgyorsasággal nyerte vissza versenysúlyát, ám a szervezete nem reagált jól a hormonális változásokra.
Lola gyermeke születése után extrém hajhullással küzdött
Február elején arról panaszkodott, hogy borzasztóan hullik a haja, és már retteg a reggeli fésülködéstől.
Segítséget kérek tőletek! Képzeljétek el, bár nem fogtok nagyon meglepődni, brutális módon hullik a hajam. Attól kivagyok, hogy reggel-este porszívózni kell, mert mindenhol, mindenhol ott van
– írta akkor elkeseredetten. Az ismert énekesnő nem szépített, és bevallotta, hogy komolyan fél a teljes megritkulástól. Ezért is fordult problémájával azonnal a nyilvánossághoz. „Kérlek titeket, írjátok meg, mi volt az a sampon, balzsam, szérum, bármi, ami bevált így a szülés után nálatok. Ugye most négy hónapos Lenka. Úgy emlékszem, hogy azt olvastam, most nagyon durva hajhullás várható. Remélem, hogy ezen lehet valamivel segíteni, úgyhogy várom a tanácsaitokat.” A követői természetesen azonnal a segítségére siettek, és több ezer hozzászólásban próbálták tartani benne a lelket.
„Jó hírem van: van remény!”
Lola az elmúlt hónapokban minden tőle telhetőt megtett: odafigyelt a vitaminpótlásra, speciális szérumokat használt, és megpróbált türelmes maradni. Most végre eljött a pillanat, amikor boldogan jelenthette ki: megérte várni! Az énekesnő legfrissebb bejegyzésében már nem a hulló hajszálakról, hanem az újonnan növő kis babahajakról mesélt.
Gyakorlatilag semmit nem aludtunk az éjszaka. Sminkelni nem volt időm, de a hajam az legalább kezd életre kelni! Azok a friss anyukák, akik most rettegnek, mert csomókban hullik a hajuk. Nos, ezen én is átestem, és jó hírem van: van remény
– fogalmazott boldogan az énekesnő egy Insta Storyban.
Lola az EFOTT-on tér vissza a színpadra
A porszívózós korszak tehát hivatalosan is lezárult, és a frizurája kezd visszatérni a régi fényébe. Kiváltképp örül ennek Lola, hiszen hamarosan, 1 év kihagyás után újra a színpadra lép, méghozzá az EFOTT-on. „Már hosszú ideje kapom a videókat és az üzeneteket a bulikból, ahol hatalmasakat mennek a dalaim. Eljött az ideje annak, hogy visszatérjek a színpadra, és újra elénekeljem őket. Nyáron találkozzunk az EFOTT buliján!” – írta boldogan az Instagramon.
