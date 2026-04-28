Dráma Afrikában: Fogságba esett Laky Zsuzsi!

Hatalmas hullámok, lezárt kikötő és bizonytalanság. Ami felhőtlen, csajos kiruccanásnak indult, az pillanatok alatt egy kisebb rémálommá vált. Laky Zsuzsi és a barátnői nem is sejtették, amikor felszálltak a Marokkóba tartó kompra, hogy visszaút nem lesz, legalábbis nem akkor és nem úgy, ahogyan ők azt előre eltervezték.

Laky Zsuzsi utazása nem várt fordulatot vett

A csapat vidáman vágott neki az útnak. A cél Tanger volt, a marokkói kikötőváros, ahová stílusosan komppal érkeztek meg. Bejárták a bazárokat, élvezték a napsütést, ám amikor elérkezett az idő, hogy visszainduljanak a szállásukra, a sors csúnyán közbeszólt. A kikötőben közölték velük, hogy túl nagyok a hullámok, és életveszélyes lenne vízre szállni, ezért a komp nem indul.

Teljesen gyanútlanul szelfizgettünk, amikor megérkeztünk Tangerbe. Aztán jött a fordulat! A nagy hullámokra hivatkozva nem indult vissza a komp Tarifára, úgyhogy végül itt ragadtunk, és végül ezt az éjszakát Afrikában töltjük

– írta a 24 óráig elérhető sztorijában az egykori szépségkirálynő.

Fogságban Afrikában

Míg a turisták többsége ilyenkor pánikba esik, Zsuzsiék próbálták megőrizni a hidegvérüket, és a pozitív oldalát nézni a helyzetnek. Fogták magukat, és beültek egy étterembe, ahol kávézás és üdítőzés közben beszélték meg a további terveket.

Velünk valahogy mindig történik valami. De pont ettől lesz kalandos az egész

– fogalmazott Zsuzsi, aki azóta egyébként nem jelentkezett újabb fejleményekkel a közösségi oldalán.

A magyar modell imád utazni, januárban az egyik kamasz lányával, Lujzival pattant repülőre, és meg sem álltak a francia fővárosig. Azelőtt pedig Alicantéban élvezte a napsütést, ahová szintén a legjobb barátnőivel ment. „Spanyol napfény, nevetés, barátnők, jóga, feltöltődés. Néha csak pár nap kell, hogy újra önmagadra találj” – írta akkoriban Zsuzsi. De megjárta Barcelonát is, és nem is olyan régen, férjével, Dietz Gusztival élete legnagyobb kalandjában vett részt, az Ázsia Expresszben.