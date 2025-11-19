Durva dologgal vádolták meg Laky Zsuzsit és családját

Kétszer is szépségkirálynőnek választották a modellt, mégsem szállt el soha. Laky Zsuzsi azt mondja ezt a családjának köszönheti, ők voltak azok, akik mindig a földön tartották. Az első sikert 2000-ben aratta, akkor választották meg Zala Szépének, meg is vádolták, hogy édesapja fél disznóért vette neki a címet.

Laky Zsuzsi gyermekeit korábban leszerződtette egy modellügynökség (Fotó: Maté Krisztián)

Laky Zsuzsi 25 éve lett szépségkirálynő

A rivaldafény mögött mindig van ármánykodás, tartja a sztáranyuka, aki mindezt saját bőrén tapasztalta meg. Laky Zsuzsi 16 éves volt, amikor először szépségkirálynő lett, végtelenül boldog és büszke volt, de már akkor megtapasztalta, hogy az emberek milyen rosszindulatúak tudnak lenni. Sikerének ugyanis nem mindenki örült, sőt durva dologgal vádolták meg.

„Pár napja teljesen véletlenül rábukkantam ezekre a régi fotókra az interneten, és egy pillanat alatt visszarepültem 2000-be, amikor 16 évesen a Zala Szépe lettem” – írta nosztalgiázó Instagram posztjában a sztáranyuka, akinek egyébként lányait pár éve leszerződtette egy modellügynökség.

Az akkori izgalom, a készülődés, a rengeteg új élmény minden előjött, ahogy megláttam ezeket a képeket. Jólesik néha megállni, visszanézni, és mosolyogni azon, honnan indultam, mennyi minden történt azóta. És persze… hát hogy is felejthetném el az „urban legendet”, amit pár rosszindulatú ember már akkoriban terjesztett. A sztorit, miszerint azért került a fejemre a korona aznap este, mert apukám megvette a zsűrit fél disznóért. (Igen, tényleg volt sertéstelepünk – innentől már önjáró volt a pletyka.) Szóval lehet, hogy ezek a képek bennük ma rossz érzést keltenek… De bennem csak kedves emlékeket és őszinte mosolyt.

Lehúzták pénzzel

Laky Zsuzsi korábban arról is beszélt, hogy miután Európa Szépe lett, sokan kihasználták, hogy akkor, 19 évesen naiv volt, le is húzták sok pénzzel.

„És most már tudom, hogy az az oka, hogy nem volt mellettem egy olyan menedzser, aki kézben tartotta a dolgokat. Nagyon fiatal voltam, nem vettem észre, hogy többen azért voltak mellettem, hogy pénzt keressenek rajtam. Biztos vagyok benne, hogy sokan lehúztak így pénzzel. Jobb, ha nem is gondolok bele mennyivel!” – árulta el korábban Zsuzsi, aki férjével, Dietz Gusztávval megjárta az Ázsia Expresszt is.