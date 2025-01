Laky Zsuzsi küzd a lányai kamaszodásával: „Mindig én vagyok a rossz zsaru”

A kamaszkor nehézségeiről nem véletlen született számtalan segítő könyv, minden szülőt érint. Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv sem kivétel, ráadásul nekik mindkét lányuk egyszerre kamaszodik. A gyönyörű sztáranyuka lapunknak mesélt arról, milyen most az élet Lujzival és Lucával, akik nagyon különböző személyiségek.

Laky Zsuzsi lányairól: Lujzi feladja a leckét!

A 2003-as Európa Szépe cím birtokosa és férje, Dietz Guszti 2010 szeptemberében fogadtak örök hűséget egymásnak. Laky Zsuzsi azt mondta korábban, meg kellett tanulniuk kezelni egymást, de amióta ez sikerült, harmonikus az életük. Persze, mint minden családban, náluk is vannak viták, főleg amióta Luca és Lujza is kamaszok lettek.

„A két lány teljesen más személyiség, emiatt a kamaszkoruk is más” – mesélte a Metropolnak Laky Zsuzsi.

Lucával, aki nőnapon lesz 14 éves, vele könnyű, nagyon jó természete van. Úgy gondolom, nagyon jó a kapcsolatunk, igaz, már nem nagyon jön velünk csajos programra, szeret egyedül lenni, már nem annyira közlékeny, mint volt, úgy kell néha harapófogóval kiszedni belőle, amire kíváncsi vagyok. De szerintem, ha baj lenne, azonnal hozzám fordulna. Lujzi, aki jövő héten tölti be a 11-et, ő más tészta, ő bizony feladja a leckét. Akaratos, önfejű, ő simán nemet mond és ehhez még nagyon sértődékeny is, bizony vannak és még lesznek is nagy vitáink, néha táncol az idegeimen! Gusztival a gyereknevelésben egyetértünk; mindketten arra törekszünk, hogy őszinte, bizalmi kapcsolat legyen közöttünk, és megadjuk nekik azt az érzelmi biztonságot, amit a legfontosabbnak tartunk.

„Guszti kivan a telefon nyomkodásától”

A korábbi MMA harcost nagyon zavarja, hogy kortársaikhoz hasonlóan mindkét lány sokat lóg a telefonján.

„Nagyon félti őket, ami teljesen normális, épp elég elrettentő példát olvasni a neten. Lucának van közösségi oldala, de nem túl aktív, szoktunk arról beszélni, hogy az gáz szerintem, ha valaki csak táncikál, tátog, vagy éppen a napi smink rutinját mutatja. Ha valamit posztolni akar, akkor annak legyen értelme! Arról is szoktunk beszélni, mutattam is nekik az Ázsia Expressz kapcsán rólunk született cikkeket, hogy azt sajnos meg kell szokni, hogy mindig lesznek arctalan, névtelen emberek, akik be fognak szólni! Úgy gondolom, vették az adást. Abban is biztos vagyok, hogy javulni fog a kapcsolatuk, mert most bár nem rossz testvérek, de elmennek egymás mellett. Igaz, ha bármelyiküket bántanák, a másik azonnal a segítségére sietne!”