Laky Zsuzsi: Nálunk nincs tabutéma

Nem veszett még ki az igazi romantika a világból, ahogyan azt Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv házassága is bizonyítja. Hiszen mi lehetne szívmelengetőbb, mint egy életre szóló találkozás? 2008-ban kezdődött a történetük.

Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv a lányaikkal – Fotó: Archív

"Voltam párszor búvárkodni, és ahhoz a társasághoz tartozott Guszti egyik barátja is. Egyszer elmentünk szórakozni, és az illető Gusztit is elhívta, de semmi különösebb szándéka nem volt ezzel. Ott találkoztunk először. Ő nem szereti a sok embert, és nem nagyon nézett tévét, nem tudta, hogy ott ki kicsoda, és meg is volt a véleménye azokról, akik tévében szerepelnek, így nem volt túlzottan barátságos. De hozzáteszem, én sem voltam vele túl jó fej" – kezdte a hot! magazinnak Zsuzsi. "Viszont az első benyomás mégiscsak megpendített egy bizonyos húrt. Emlékszem, néhány napra rá felhívott, hogy bocsánatot kérjen, amiért bunkó volt. Nem gondoltam annak, viszont leszidtam, hogy mégis ki adta meg neki a számomat!" – mesélte nevetve a Farm VIP játékosa.

„Guszti nagyon mély érzésű ember”

Ez talán sokaknak elvette volna a kedvét – nem így Gusztávét, aki bebizonyította, hogy nemcsak a ringben küzd a végső győzelemig, de az udvarlásban is rendíthetetlen.

"Kitartóan próbálkozott, hogy kettesben találkozzunk, de én nem akartam. Guszti nagyon jó pasi, és én azt gondoltam, hogy csak kalandot akar. Én pedig sosem voltam ilyen lány, sosem jártam egyedül sehova. Három hónap után találkoztam vele először kettesben, azóta vagyunk együtt" – zárta le a korábbi szépségkirálynő a megismerkedésük történetét.

2010-ben összeházasodtak – hogy ez megtörténik, az nem is lehetett kérdés, hiszen gyönyörű érzések működtetik ezt a kapcsolatot.

"Szerintem a mi titkunk az, hogy nagyon hasonlóak vagyunk. Guszti nagyon mély érzésű ember. Én előtte sosem éreztem, hogy engem ennyire szeretne valaki, és ennyire bízna bennem. De ez fordítva is igaz" – engedett bepillantást a legmélyebb érzéseikbe Zsuzsi.

Zsuzsi szerint a gyermeknevelés alapja is az őszinteség – Fotó: Szabolcs László / Archív

Laky Zsuzsi családjában nincs tabutéma

Egy szerelmesfilm ezen a ponton véget is érne, de a való életben az igazi kalandok a közös élet során várnak az emberre, ami hozhat jót, de rosszat is – kivéve, ha megvan a harmónia receptje!

"Sosem volt mélypontunk. A mi kapcsolatunknak az a kulcsa, hogy nagyon sokat beszélgetünk. Ha problémánk van, kimondjuk, nem tartjuk magunkban. Van úgy, hogy jól összeveszünk, amikor mindenki kimondja, amit gondol" – osztotta meg az egyszerű módszert Zsuzsi.

Sőt, szerinte az őszinteség nemcsak egy stabil kapcsolat, de a gyermeknevelés alapja is. Két lányuk, Luca és Lujza esetében is minden a nyíltságra épül.

"Azt gondolom, hozzájuk is az a kulcs, hogy rengeteget beszélgessünk velük.

Szerintem megkapták a stabil alapokat, és jó példát mutatunk. Nálunk nincs tabutéma. Mindig azt mondom nekik, hogy bármi történik, velem mindent megbeszélhetnek.

Szeretnék a bizalmasuk lenni, ennél nincs fontosabb" – zárta a beszélgetést az édesanya.

Lecsapott a Cápa Olimpiai ezüstérmes birkózónk, Bárdosi Sándor 2008-ban borzasztó vereséget szenvedett, amikor életében először vívott ketrecharcos tétmérkőzést. A legyőzője nem más volt, mint Zsuzsi férje, Dietz Gusztáv, akit küzdősportos körökben Cápa becenéven ismernek.