„Lángolva szeretjük egymást”: Forró részleteket árult el házasságáról Laky Zsuzsi

A mai világban, amikor a sztárok körében nagy divat a válás, nagyon ritka, hogy két híres és népszerű ember évtizedekig kitart egymás mellett. Ma, amikor kis túlzással az első veszekedés után bedobják a törülközőt a párok, üdítő kivételnek számít Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv házassága.



Laky Zsuzsi: A mi szeretetnyelvünk az érintés!

Hol van már az az időszak, amikor mindenki le akarta beszélni a szépségkirálynőt a macsó ketrecharcosról. Laky Zsuzsi 24 éves volt, amikor összejöttek Dietz Gusztival, és ő már a legelején bízott benne, hogy ebből bizony esküvő, gyerekek és örökkön örökké lesz.

– Az elején rajtam kívül szerintem senki, még Guszti sem hitte, hogy ebből bármi is lesz – kezdte nevetve Laky Zsuzsi.

Az első év egyébként tényleg embert próbáló volt, megharcoltunk egymásért. De az első nehezebb időszak is megérte azt, ami viszont azóta van: nemcsak szeretjük, tiszteljük egymást, de itt a két gyönyörű lányunk, a szerelmünk gyümölcsei. Lehet ez most nyálas, de ez van! Hihetetlen, hogy így rohan az idő, és már a 13. házassági évfordulót ünnepeljük. Nem szoktunk nagy ajándékokat adni egymásnak csak azért, mert évforduló van, de Guszti minden reggel ágyba hozza a kávémat, szoktam virágot kapni, de az igazi ajándékok mi vagyunk egymásnak.

2003-as Európa Szépe azt is elárulta, hogy szerinte mi a titka a hosszú házasságuknak.

– Olaszos temperamentummal élünk, mindig rögtön kimondjuk, mi bánt, nem hagyjuk magunkban rohadni, nem is fekszünk le soha haraggal. Rengeteget beszélgetünk és sokat ölelkezünk. A mi szeretetnyelvünk ugyanis az érintés, ha csak elmegyünk egymás mellett, akkor is megsimogatjuk a másikat, vagy ha összefutunk a folyosón, megfogjuk a másik kezét, és kézen fogva megyünk tovább. És szerencsére köztünk a kémia még mindig működik, lángolva szeretjük egymást, az évfordulón is, és itt gondoljon mindenki arra, amire akar...