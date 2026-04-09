Kefír, a V-Tech frontembere: Számomra a biztonság és a béke a legfontosabb, enélkül nem tudtam volna nyugodtan alkotni az elmúlt 16 évben
Két évtizedet kellett várniuk a rajongóknak arra, hogy gigantikus V-Tech koncertet láthassanak. A formáció az MVM Dome-ban állt színpadra, ahol tízezernél is többen énekelte a legnagyobb V-tech-slágereiket. Kefír, azaz Kecskés Tibor a Mandinernek adott interjút.
Valóra vált álom – Hogy értékeled az április 4-i koncertet? Hogy sikerült a nagy visszatérés?
Minden elképzelésemet és várakozásomat felülmúlta. A közösségi médiában is csak pozitív visszajelzéseket kapunk, igazából azt hiszem, elképesztően jól sikerült a visszatérésünk. Hatalmas tömeg volt, és ez engem őszintén meglepett. A koncert elején mondtam is, hogy nem is merem kinyitni a szemem.
Sőt, bevallom, többször el is érzékenyültem a színpadon. De még most is, ahogy beszélek róla.
Ezúton is hálásan köszönöm a közönségnek, hogy eljöttek, hogy közösen énekelhettük a régi slágereinket, és együtt újra élhettük a fiatalságunkat. Egyszeri és megismételhetetlen élmény volt nekünk is.
Megszámlálhatatlanul sokszor léptem fel Totál Dance fesztiválon, különböző szabadtéri rendezvényeken, például Győr főterén, ahol több mint 30 ezer ember jött össze. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy énekeltem már tömeg előtt, de az mégis egészen más volt, hiszen rajtam kívül mások is felléptek. Arra is akadt példa, hogy külföldi sztárvendég jött utánunk, és mi voltunk kvázi az előzenekar. Szombaton, az MVM Dome-ban viszont mi voltunk a „főszereplők”, és ez a rengeteg ember ránk volt kíváncsi, miattunk jött el. Még most is alig tudom felfogni!
Mely korosztály tagjai voltak a leginkább kíváncsiak a visszatérésetekre?
Szerintem 5 évestől 80 éves korig minden korosztály képviseltette magát a koncerten. Azt gondolom, azért jöttek, mert szerették volna újra hallani a régi dalainkat, és 22 év után újra együtt látni bennünket a színpadon.
Mi ezt ünnepként éltük meg, ezért döntöttünk úgy, hogy beleadunk apait-anyait, és olyan színpadot, hang- és fénytechnikát raktunk össze, amit az MVM Dome-ban eddig még nem láttak!
Úgy tudom, hogy még Jennifer Lopezt is leköröztük látványban, technikában!
Úgy éreztük, tartozunk ezzel a közönségünknek. Egy retro buli volt, tele régi slágerekkel, mégis modern köntösben.
S most hogyan tovább?
Egy ekkora katarzis után mindig adódik a kérdés, hogyan lehet ezt fenntartani, netán túlszárnyalni?! Ez még a jövő zenéje.
Ami viszont biztos, hogy nem fogunk minden évben ekkora színpadi show-t csinálni, nem is lenne értelme, hisz akkor elveszítené a jelentőségét. Ma még úgy érzem, hogy ezt a szuperkoncertet nehéz lesz überelni.
Ami viszont biztos, hogy Szamival közösen járni fogjuk az országot, sok színpadon találkozhatnak majd velünk.
És persze nekem lesznek külön fellépéseim is, ahogy az elmúlt 22 évben volt.
A jövőben várhatók-e új dalok, új videoklipek?
A válaszom az, hogy természetesen, igen. Az április 4-i visszatérésünkre is készültünk egy új dallal, aminek nem véletlenül adtuk azt a címet , hogy Újra együtt veled. Ez lett a koncert mottója is. Élveztük a közös alkotást, magát a munka folyamatot, a szövegírástól a zeneszerzésig. Szóval, készülünk új dalokkal megörvendeztetni a rajongókat.
Sokan kérdezték, amikor az új dal elkészült, hogy miért nem lett modernebb, miért nem igazítottuk kicsit a mai trendekhez . Erre csak azt tudom válaszolni, hogy
mi ezek vagyunk, ez jön a lelkünkből, ez az , ami számunkra önazonos.
Nem szeretnénk a mai irányoknak, stílusoknak megfelelni, mert a mi közönségünk nem ezt várja tőlünk. Mi ilyen dalokat írtunk 15 éves korunkban és most, közel 50 évesen sem szeretnénk ezen változtatni. Nekünk, azt hiszem, ez áll jól, minket így és ilyennek szerettek meg a rajongók.
Érdemes megnézni a Back Street Boys-ot, akik ugyancsak visszatértek a színpadra, de ők sem akartak Dua Lipa-slágerrel előrukkolni, hozták azt, amit a rajongók több mint 20 éve megszoktak tőlük. Ez , úgy gondolom, a mi esetünkben is így van.
A magyar társadalom egy nehéz időszakon megy/ment keresztül az elmúlt hetekben. Mit tapasztaltál, ennek ellenére felszabadultan tudtak bulizni?
Azt gondolom, hogy az emberek azért mennek színházba, koncertekre, hogy kikapcsolódjanak, és élményekkel gazdagodjanak. Mi pedig igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy elvarázsoljuk őket, és elfeledtessük velük a hétköznapok gondjait, problémáit. Mi, akik a színpadon álltunk, ünnepként éltük meg ezt az estét, és ezt szerettük volna átadni a közönségnek is. Sírva, nevetve, a közönséggel együtt énekelve, lélegezve éltük meg azt a több mint két órát.
A politika nem a színpadra való, ezt hiszem és vallom.
Mint mindenkinek, nekem is van értékrendem, elveim, amelyek mellett kiállok, de nem egy koncerten, ahová szórakozni jönnek a rajongók.
A választás után szerinted megnyugszanak a kedélyek?
Nagyon szeretem a hazámat, imádok magyarnak lenni. Itt születtem, itt vagyok otthon. Mindent ettől az országtól kaptam.
A hagyományaink, kultúránk, az anyanyelvünk mind meghatározóak számomra. Magyarországon béke van, biztonság, ami manapság rendkívül nagy kincs.
Éjszaka is nyugodtan sétálhatunk, akár koncert után, nincsenek migráció, terrorizmus, erőszak. Ez pedig annak köszönhető, hogy 16 éve egy erős, határozott vezetője van az országunknak, aki kiáll a magyar emberek érdekeiért. Nem sok ország mondhatja el magáról, hogy a miniszterelnöke egyszerre van jóban az amerikai, az orosz vagy a kínai elnökkel.
A jövőnk szempontjából meghatározó választásra készülünk, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy vasárnap menjen el szavazni, és csak a szívére hallgasson.
Én is ezt fogom tenni, mert számomra a biztonság és a béke a legfontosabb, hiszen enélkül nem tudtam volna nyugodtan alkotni az elmúlt 16 évben. Ráadásul mertem nagyot álmodni, és ezt az álmot valóra is váltani.
