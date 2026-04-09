Kefír, a V-Tech frontembere: Számomra a biztonság és a béke a legfontosabb, enélkül nem tudtam volna nyugodtan alkotni az elmúlt 16 évben

Elképesztő buli, elképesztő hangulat: 20 év után gigantikus koncertet adott a V-Tech. Az MVM Dome-ban tízezernél is többen énekelték a legnagyobb V-tech-slágereiket. Kefír, azaz Kecskés Tibor a Mandinernek adott interjút.

Valóra vált álom – Hogy értékeled az április 4-i koncertet? Hogy sikerült a nagy visszatérés?

Minden elképzelésemet és várakozásomat felülmúlta. A közösségi médiában is csak pozitív visszajelzéseket kapunk, igazából azt hiszem, elképesztően jól sikerült a visszatérésünk. Hatalmas tömeg volt, és ez engem őszintén meglepett. A koncert elején mondtam is, hogy nem is merem kinyitni a szemem.

Sőt, bevallom, többször el is érzékenyültem a színpadon. De még most is, ahogy beszélek róla.

Ezúton is hálásan köszönöm a közönségnek, hogy eljöttek, hogy közösen énekelhettük a régi slágereinket, és együtt újra élhettük a fiatalságunkat. Egyszeri és megismételhetetlen élmény volt nekünk is.

Megszámlálhatatlanul sokszor léptem fel Totál Dance fesztiválon, különböző szabadtéri rendezvényeken, például Győr főterén, ahol több mint 30 ezer ember jött össze. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy énekeltem már tömeg előtt, de az mégis egészen más volt, hiszen rajtam kívül mások is felléptek. Arra is akadt példa, hogy külföldi sztárvendég jött utánunk, és mi voltunk kvázi az előzenekar. Szombaton, az MVM Dome-ban viszont mi voltunk a „főszereplők”, és ez a rengeteg ember ránk volt kíváncsi, miattunk jött el. Még most is alig tudom felfogni!

Mely korosztály tagjai voltak a leginkább kíváncsiak a visszatérésetekre?

Szerintem 5 évestől 80 éves korig minden korosztály képviseltette magát a koncerten. Azt gondolom, azért jöttek, mert szerették volna újra hallani a régi dalainkat, és 22 év után újra együtt látni bennünket a színpadon.

Mi ezt ünnepként éltük meg, ezért döntöttünk úgy, hogy beleadunk apait-anyait, és olyan színpadot, hang- és fénytechnikát raktunk össze, amit az MVM Dome-ban eddig még nem láttak!

Úgy tudom, hogy még Jennifer Lopezt is leköröztük látványban, technikában!