Kecskés Tibor Kefir elárulta, hogy kire fog szavazni április 12-én
Már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, ki fogja vezetni Magyarországot a következő négy évben. Kecskés Tibor, ismertebb nevén Kefir, a V-Tech együttes frontembere elmondta, hogy kire fogja tenni voksát vasárnap, április 12-én.
Sorsdöntő választás elé néznek a magyar emberek. A patrióta jobboldalt most is Orbán Viktor képviseli, míg mostani kihívója a háborúpárti Magyar Péter. Többen szólaltak már fel a héten a közösségi oldalakon, biztatva az embereket, hogy menjenek el szavazni. Kecskés Tibor Kefir most nem ezt az utat választotta, mivel inkább a Borsnak szerette volna kifejteni, hogy miért választja a jelenlegi kormánypártot.
Kecskés Tibor Kefir sosem titkolta szimpátiáját
Több mint 16 éve foglalkozok zenével, ebből élek és nem is kérdés, hogy mennyivel könnyebb azóta az életünk. Mostanában egyre több szabadtéri rendezvény teszi színesebbé az emberek életét és szerencsére egy biztonságos, nyugodt országban élünk. Úgyhogy nem is kérdés, hogy április 12-én a szívemre fogok hallgatni
– mondta a V-Tech együttes frontembere.
Kecskés Tibor nemcsak közéleti véleményével, hanem nagyszerű hangjával is újra felkeltette az emberek figyelmét, mivel április 4-én, szombaton fergeteges hangulatot varázsolt társával, Bukovszky József Szamócával. A két ismert zenész úgy fogalmazott a koncert után, hogy soha nem fogják elfelejteni ezt a napot, de ez ugyanúgy elmondható a több ezer emberről, akik élőben tekinthették meg a V-Tech visszatérését.
A mostani választás lesz az eddigi legfontosabb
2026. április 12-én lényeges döntést kell hoznia a magyar embereknek. Orbán Viktor vagy Magyar Péter? A 16 éves tapasztalattal rendelkező kormánypárt, vagy a háborúpárti, brüsszeli ellenzék? Mindenkinek a saját kezében van a sorsa, amiről vasárnap nagy döntést hozhat meg.
Hírlevél-feliratkozás
