Jack Nicholson lánya soha nem látott fotót közölt apjáról 89. szülinapján

Jack Nicholson születésnapján, április 23-án lánya, Lorraine Nicholson egy sor fotót tett közzé Instagram-sztorijaiban a tiszteletére.

Jack Nicholson születésnapján osztotta meg a képeket lánya

Fotó: Instagram

Lorraine, aki április 16-án ünnepelte 36. születésnapját, egy régi fotót is mellékelt apukájáról, amint évekkel ezelőtt szivarozik, és egyszerűen csak annyit írt rá: „89?” A második képen Jack Nicholson mosolygott és tapsolt – a háttérben feltűnő Joni Mitchellel együtt. Lorraine a kép alá ezt a leírást adta: „89!!”

Lorraine Jack hat gyermekének egyike. Lorraine és a 34 éves Ray Jack Nicholson és Rebecca Broussard közös gyermekei.

Emellett hat gyermekének egyike Jennifer Nicholson (61), aki volt feleségével, Sandra Knighttal közös gyermekük, és másik lánya, Honey (43), akit Winnie Hollman modellel hoztak világra.

Susan Anspach színésznő azt állította, hogy Jack volt a fia, az 54 éves Caleb Goddard apja. Nicholson nyilvánosan tagadta az apaságot, bár Caleb a People magazinnak elmondta, hogy a színész négyszemközt a fiának ismerte fel.

Legfiatalabb gyermeke, a 31 éves Tessa írt egy cikket a Newsweeknek, amelyben részletesen leírta életét „törvénytelen” lányaként Jennine Gourinnal. A színész soha nem vállalta nyilvánosan Tessa állításait, és 2023-ban azt mondta, hogy évek óta nem beszélt Nicholsonnal.

Jack Nicholson lánya jó kapcsolatban van apjával

Lorraine idén korábban megosztott egy Instagram-bejegyzést , amelyben egy kedves apa-lánya pillanatot örökített meg, amint elmosolyodik és átkarolja apja vállát, ő pedig a karjára teszi a kezét. De Lorraine nagyon gyakran oszt meg édesapjára utaló, vagy vele közösen eltöltött pillanatokról képeket.

A korábbi Miss Golden Globe-díjas 2025 februárjában csatlakozott édesapjához az SNL50: The Anniversary Special gálán, ahol mindketten a Studio 8H sztárközönségében ülhettek.