Hatalmas a balhé az Exatlon Bajnokainál: „Hogy lehet valaki ilyen ember?”

Megdöbbentő vereséget szenvedtek szerdán a pirosak, a Kihívók 10:0-ra nyerték a második végjátékot. Az Exatlon Hungary Bajnokok egyetlen pontot sem hoztak, így biztossá vált, hogy bajnok lány esik ki a versenyből. Ekler Luca térhetett vissza a párbajról, Halász Jázmin számára ért véget a verseny, a pirosak mindössze öten maradtak. Ám a kis csapat tagjai ahelyett, hogy lelket öntöttek volna egymásba, egymásnak estek…

A verseny csütörtökön robog tovább, ráadásul férfi medáljátékkal, majd a végjáték első fordulójával, ami ezúttal a fiúk sorsáról dönt. Ha az Exatlon 2026 Bajnokok nem tudják összeszedni magukat a szerdai sokk után, akkor bizony ismét párbajozni fognak. Hatalmas a nyomás a pirosakon, miközben a kék csapat egyre nagyobb magabiztossággal lép pályára, hiszen zsinórban három bajnokot búcsúztattak. Ráadásul már a tegnapi közben felmerült a téma, miszerint a Kihívók is észrevették, Karvalics Eszter – akinek világhírű párja van – Ekler Luca és Sótonyi Boró futamában nem csapattársának, hanem az ellenfélnek szurkolt a saját statisztikája miatt. Ha ugyanis a paralimpikon nyert volna, a fitnesz bajnok kényszerül párbajra.

„Ez az Eszter egyre idegesítőbb! Luca ellen szurkolt! Hogy lehet valaki ilyen ember?” – fakadt ki Kenderesi Hópihe Tamás, amihez Lencse Laci hozzátette: „Ez a kárörvendés, nézd meg, majd vissza fog ütni rá!”

A fiúkat annyira zavarta Eszter viselkedése, hogy később a csapatmegbeszélésen az Exatlon Hungary első focistája fel is szólalt.

Véletlenül fültanúja voltam, ahogy a kékek egymás közt beszélték, hogy Eszti Borónak szurkolt, amikor Lucával futott! Meg kell kérdeznem a véleményeteket, mert azt suttogták, hogy az ellenfélnek szurkoltál! Nem akartam ünneprontó lenni, de ezt muszáj volt felhoznom!

A fitnesz bajnok, aki korábban sírva fakadt ki, teljesen kiakadt, tiszta vizet akart önteni abba a bizonyos pohárba.