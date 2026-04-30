Hatalmas a balhé az Exatlon Bajnokainál: „Hogy lehet valaki ilyen ember?”

Halász Jázmin kiesése után nem csillapodtak le a kedélyek a pirosaknál, sőt! Áll a bál az Exatlon Bajnokok csapatában, Lencse Laci robbantotta a bombát, amikor kimondta: Karvalics Eszter nem a csapattársának, hanem az ellenfelének szurkolt. Mi lesz ebből?

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2026.04.30. 16:45
Exatlon Hungary Bajnokok balhé

Megdöbbentő vereséget szenvedtek szerdán a pirosak, a Kihívók 10:0-ra nyerték a második végjátékot. Az Exatlon Hungary Bajnokok egyetlen pontot sem hoztak, így biztossá vált, hogy bajnok lány esik ki a versenyből. Ekler Luca térhetett vissza a párbajról, Halász Jázmin számára ért véget a verseny, a pirosak mindössze öten maradtak. Ám a kis csapat tagjai ahelyett, hogy lelket öntöttek volna egymásba, egymásnak estek…

Öten maradtak az Exatlon Bajnokok, akik közt vita robbant ki (Fotó: TV2)

Súlyos dologgal vádolták meg Karvalics Esztert az Exatlonban

  • A női végjáték második felvonásán 10-0-ra kikaptak a Bajnokok
  • A Kihívók észrevették, hogy Karvalics Eszter nem csapattársának, Ekler Lucának szurkolt
  • Lencse Laci robbantotta a bombát, számon kérte a fitnesz bajnok viselkedését
  • Eszti szerint a vád csak aljas rágalom

Exatlon: kiakadtak a bajnok fiúk Karvalics Eszterre

A verseny csütörtökön robog tovább, ráadásul férfi medáljátékkal, majd a végjáték első fordulójával, ami ezúttal a fiúk sorsáról dönt. Ha az Exatlon 2026 Bajnokok nem tudják összeszedni magukat a szerdai sokk után, akkor bizony ismét párbajozni fognak. Hatalmas a nyomás a pirosakon, miközben a kék csapat egyre nagyobb magabiztossággal lép pályára, hiszen zsinórban három bajnokot búcsúztattak. Ráadásul már a tegnapi közben felmerült a téma, miszerint a Kihívók is észrevették, Karvalics Eszterakinek világhírű párja vanEkler Luca és Sótonyi Boró futamában nem csapattársának, hanem az ellenfélnek szurkolt a saját statisztikája miatt. Ha ugyanis a paralimpikon nyert volna, a fitnesz bajnok kényszerül párbajra. 

„Ez az Eszter egyre idegesítőbb! Luca ellen szurkolt! Hogy lehet valaki ilyen ember?” – fakadt ki Kenderesi Hópihe Tamás, amihez Lencse Laci hozzátette: „Ez a kárörvendés, nézd meg, majd vissza fog ütni rá!”

A fiúkat annyira zavarta Eszter viselkedése, hogy később a csapatmegbeszélésen az Exatlon Hungary első focistája fel is szólalt.

Véletlenül fültanúja voltam, ahogy a kékek egymás közt beszélték, hogy Eszti Borónak szurkolt, amikor Lucával futott! Meg kell kérdeznem a véleményeteket, mert azt suttogták, hogy az ellenfélnek szurkoltál! Nem akartam ünneprontó lenni, de ezt muszáj volt felhoznom!

A fitnesz bajnok, aki korábban sírva fakadt ki, teljesen kiakadt, tiszta vizet akart önteni abba a bizonyos pohárba.

Ez nem így történt! Luca, ezt neked is mondom őszintén, tényleg tiszta szívből szerettem volna, hogy hozzál pontot, hogy mindenki hozzon pontot, engem nem érdekelt, hogy nekem kell-e párbajra menni! Ki vagyok akadva, tátva maradt a szám! Luca a csapattársam, a barátom, hogy Borónak szurkoltam, az aljas rágalom! Nekem tiszta a lelkiismeretem!

 

 

