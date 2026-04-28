„Ismert nők írtak rám, hogy szerelmesek lettek belém” – Kőgazdag Aurél agyongyúrta magát?

A Kőgazdag Fiatalok sztárja, Bárány Aurél észvesztő képpel tarolta le követőbázisát. Félmeztelenül, izmait feszítve látható, ám van ebben egy kis turpisság is: erről mesélt a Metropolnak.

Bárány Aurél megmutatta a pacekot: sokan bedőltek neki (Fotó: Bors)

Hétvégén Kőgazdag Aurél feszítős fotót osztott meg magáról, a virtuális levélládája pedig valósággal felrobbant.

„Nagyon sokan felhívtak, ismerősök és barátok, hogy mondjam el az étrendem, meg mit-hogy edzek” – mesélte nevetve a Kőgazdag Fiatal, aki ugyanis a látványos fotó után pár órával kiposztolta: mindenki nyugodjon meg, mesterséges intelligenciát bevetve hozta csak létre a fotót.

Mesterséges intelligenciával növesztett izmokat a Kőgazdag fiatal (Fotó: Instagram/Bárány Aurél)

„Tényleg elhitték volna!” – taglalta tovább a Metropolnak. „Nagyon sokan írtak, köztük híres emberek. Több, tévéből ismert nő is megüzente, hogy: szerelmes lettem. De a kilétüket a kedvükért inkább titokban tartanám” – incselkedett a TV2 sztárja, majd elárulta, vágyik erre a formára és tesz is érte.

„Már másfél hónapja edzek. Nem vagyok egy szorgalmas srác, de most nagyon elhatároztam magam. Tudom, ez még nem sok idő, de látom magamon a változást, és a spanom is, akivel lejárunk. Nagyon vékony és gyenge voltam, 58 kiló. Szóval eleinte 8-10 kilós súlyokat használtam, de ezeket már megdupláztam. A cél a 75 kiló, ezt nyárra el is fogom érni” – tökélte el magát a Kőgazdag Fiatalok szereplője, aki pár éve a műsorban még magabiztosan kapta le a felsőjét.

A fényűző életet élő fiatal már tudja is, hogy nyáron hol mutogathatja az izmait:

„Marbella, Míkonosz, és még sok más úti cél is be van tervezve” – árulta el.