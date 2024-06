Kőgazdag Fiatalok: Bárány Aurél Füreden keres házat, mert szerinte Siófok nagyon proli

Bárány Aurél 24 órán át elérhető sztoriban tette közzé azt a fényképet, amelyen egy ház építkezésének folyamatai láthatók, háttérben a gyönyörű Balatonnal. A Kőgazdag Fiatalok szereplőjét telefonon kérdeztük meg a részletekről.

Bárány Aurél a Kőgazdag Fiatalok legfiatalabb szereplője volt (Fotó: TV2)

Nem saját telek

A Kőgazdag Fiatalok szereplője elárulta, az említett fénykép kicsit csalóka, mert a helyszínen lévő építkezés nem az ő családjához tartozik. „Nem mi építkezünk, hanem ez egy ismerősünk háza, ő mutatta meg a nyaralóját, hogy hogyan fog kinézni és nagyon tetszett, lefotóztam.”

Elég közeli barátról van szó, így remélem meg fog majd hívni minket, ha elkészül.

Az ingatlanról több információt egyelőre nem tudni, azonban Aurél bevallotta, hogy hozzá is nagyon közel áll a Balaton, főleg Füred. „Nem akarom elkiabálni, de ha minden igaz, akkor nekünk is lesz egy nyaralónk Balatonfüreden. Siófokról nem is akarok beszélni, hogy milyen hely. Füredet viszont nagyon szeretjük, az egész család. Bízom benne, hogy tényleg lesz ott nyaralónk, most keresgélünk.”

Bárány Aurél erről az építkezésről osztotta meg a képet, vélhetően gyönyörű lesz, ha elkészül (Forrás: Bárány Aurél Instagram)

Bárány Aurél Siófokot nem kedveli

Aurél kifejtette, hogy Siófokról nem is beszél szívesen s bár arra a kérdésre, hogy köti-e őt valamilyen rossz élmény a városhoz, nemmel válaszolt, ennek ellenére nem szeret ott lenni.

Nekem Siófok egy kicsit proli sajnos. Sosem buliztam ott jókat, eleve Magyarországon nem tudok olyan felszabadultan bulizni, úgyhogy Siófok kicsit ki van lőve.

„Szoktam oda is menni, mert a barátaim imádják, hogy sok szórakozóhely van, én ilyenkor általában a szálláson szoktam maradni. Füredet viszont nagyon szeretem”.

A nyarat nem tölti itthon

Bárány Aurél lapunkkal megosztotta, hogy élményekkel teli nyár elébe néz:

Megyek Ibizára, Horvátországba, Ciprusra és ősszel Thaiföldre is. Hála Istennek sűrű a nyaram, mindenhova barátokkal utazunk.

Annyi bizonyos, hogy a Kőgazdag Fiatal nem fog unatkozni.