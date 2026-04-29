13 éve él házasságban Baby Gabi: titokzatos férjével így tartják életben a tüzet

Amióta férjhez ment és megszülettek ikerfiai, Baby Gabi ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most lapunkkal kivételt tett. Bár jelenleg egy makacs vírus kínozza a családot, a népszerű énekesnő elárulta, hogy a sűrű hétköznapokban, hogyan maradnak egységben férjével.

A Baby Sisters tagjai közül Szklenár Gabi maradt aktív a színpadon (Fotó: Baby Gabi Facebook)

Baby Gabi gyerekeire sokszor a nagyi vigyáz

Sokaknál a gyermekek érkezése után háttérbe szorul a romantika, de Gabiék tudatosan figyelnek egymásra. Az énekesnő bevallotta, hogy bár nem hajszolják kényszeresen a programokat, a minőségi időről nem mondanak le.

Igyekszünk. Vannak hétvégék, amikor a férjem anyukája, a nagymama bevállalja őket, és akkor tudunk pihenni kettesben. Arra is volt példa, hogy a férjem eljött velem egy koncertemre, ami nekem dupla feltöltődés volt. Engem a sok szeretet, amit a közönségtől kapok, nagyon feltölt, és az, hogy a férjem is elkísért, hab volt a tortán. Egyébként a tavalyi évhez képest idén sok fellépésem lesz, szépen betelt a naptár és a koncertezés is hatalmas energialöketet ad

– mesélte Gabi a Metropolnak.

A család a biztos hátország

Gabi nem titkolja, hogy a házastársi harmónia fenntartásához elengedhetetlen a biztos hátország. Ők pedig szerencsések ezen a téren. A család segít nekik, amennyit csak tud, és így idő is akad a felöltődésre.

„Hála az égnek, hogy a férjemnek az anyukája be szokta vállalni a gyerekeket. De van bébiszitterünk is, ha időben szólok neki, akkor általában ráér. Legutóbb, a tavaszi szünetben például a sógornőmnél voltak... Ilyenkor el szokta vinni őket négy-öt napra, és akkor van egy jó négy napunk, hogy feltöltődjünk” – mondta el a Baby Sisters egykori tagja.

Baby Gabi ikrei: Bence és Botond 10 évesek lesznek

Az idő rohan, a fiúk idén szeptemberben már 10 évesek lesznek, ami óriási mérföldkő. Gabi szerint bár a gyerekei már „bontogatják a szárnyaikat”, mindig nagyon szófogadóak. „Vannak nehezebb időszakok, most még a kiskamasz korszakban vannak, nagy gond még nincsen. Bontogatják a szárnyaikat, de ez így természetes.” Az énekesnő azt is megsúgta, hogy a kerek születésnapot egy különleges közös hétvégével ünneplik meg, de a hagyományos bogácsi nyaralás idén sem maradhat el.