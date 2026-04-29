13 éve él házasságban Baby Gabi: titokzatos férjével így tartják életben a tüzet
A népszerű énekesnő 2013-ban mondta ki civil párjának a boldogító igent, gyermekeik, Bence és Botond 2016 szeptemberében születtek meg. Baby Gabi a mindennapjaikról beszélt.
Amióta férjhez ment és megszülettek ikerfiai, Baby Gabi ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most lapunkkal kivételt tett. Bár jelenleg egy makacs vírus kínozza a családot, a népszerű énekesnő elárulta, hogy a sűrű hétköznapokban, hogyan maradnak egységben férjével.
Baby Gabi gyerekeire sokszor a nagyi vigyáz
Sokaknál a gyermekek érkezése után háttérbe szorul a romantika, de Gabiék tudatosan figyelnek egymásra. Az énekesnő bevallotta, hogy bár nem hajszolják kényszeresen a programokat, a minőségi időről nem mondanak le.
Igyekszünk. Vannak hétvégék, amikor a férjem anyukája, a nagymama bevállalja őket, és akkor tudunk pihenni kettesben. Arra is volt példa, hogy a férjem eljött velem egy koncertemre, ami nekem dupla feltöltődés volt. Engem a sok szeretet, amit a közönségtől kapok, nagyon feltölt, és az, hogy a férjem is elkísért, hab volt a tortán. Egyébként a tavalyi évhez képest idén sok fellépésem lesz, szépen betelt a naptár és a koncertezés is hatalmas energialöketet ad
– mesélte Gabi a Metropolnak.
A család a biztos hátország
Gabi nem titkolja, hogy a házastársi harmónia fenntartásához elengedhetetlen a biztos hátország. Ők pedig szerencsések ezen a téren. A család segít nekik, amennyit csak tud, és így idő is akad a felöltődésre.
„Hála az égnek, hogy a férjemnek az anyukája be szokta vállalni a gyerekeket. De van bébiszitterünk is, ha időben szólok neki, akkor általában ráér. Legutóbb, a tavaszi szünetben például a sógornőmnél voltak... Ilyenkor el szokta vinni őket négy-öt napra, és akkor van egy jó négy napunk, hogy feltöltődjünk” – mondta el a Baby Sisters egykori tagja.
Baby Gabi ikrei: Bence és Botond 10 évesek lesznek
Az idő rohan, a fiúk idén szeptemberben már 10 évesek lesznek, ami óriási mérföldkő. Gabi szerint bár a gyerekei már „bontogatják a szárnyaikat”, mindig nagyon szófogadóak. „Vannak nehezebb időszakok, most még a kiskamasz korszakban vannak, nagy gond még nincsen. Bontogatják a szárnyaikat, de ez így természetes.” Az énekesnő azt is megsúgta, hogy a kerek születésnapot egy különleges közös hétvégével ünneplik meg, de a hagyományos bogácsi nyaralás idén sem maradhat el.
„Iszonyú nehéz lehet segítség nélkül”
Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról is, hogy a logisztika néha náluk is összeomlik, és ilyenkor a prioritások azonnal átrendeződnek.
„Iszonyú nehéz lehet annak, akinek egyáltalán nincs segítsége. Olykor nekünk is törnünk kell a fejünket, ha közbejön valami. Ha például be van írva egy tévéfelvétel, de a férjem dolgozik, a bébiszitter dolgozik, a mamához nem viszem a beteg gyereket...Nagyon nehéz, akkor le kell mondani, át kell rakni, de mindig igyekszünk megoldani” – vallotta be Gabi.
Az énekesnő szerint a rugalmasság és az egymás iránti türelem az, ami több mint egy évtized után is segít nekik átvészelni a nehezebb időszakokat, és amiért a mai napig ugyanolyan erős szövetséget alkotnak a férjével, mint a gyerekeik születése előtt.
