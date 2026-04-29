RETRO RÁDIÓ

13 éve él házasságban Baby Gabi: titokzatos férjével így tartják életben a tüzet

A népszerű énekesnő 2013-ban mondta ki civil párjának a boldogító igent, gyermekeik, Bence és Botond 2016 szeptemberében születtek meg. Baby Gabi a mindennapjaikról beszélt.

Megosztás
Szerző: Nara
Létrehozva: 2026.04.29. 13:30
Baby Gabi család házasság

Amióta férjhez ment és megszülettek ikerfiai, Baby Gabi ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most lapunkkal kivételt tett. Bár jelenleg egy makacs vírus kínozza a családot, a népszerű énekesnő elárulta, hogy a sűrű hétköznapokban, hogyan maradnak egységben férjével.

A Baby Sisters tagjai közül Szklenár Gabi maradt aktív a színpadon (Fotó: Baby Gabi Facebook)

Baby Gabi gyerekeire sokszor a nagyi vigyáz

Sokaknál a gyermekek érkezése után háttérbe szorul a romantika, de Gabiék tudatosan figyelnek egymásra. Az énekesnő bevallotta, hogy bár nem hajszolják kényszeresen a programokat, a minőségi időről nem mondanak le.

Igyekszünk. Vannak hétvégék, amikor a férjem anyukája, a nagymama bevállalja őket, és akkor tudunk pihenni kettesben. Arra is volt példa, hogy a férjem eljött velem egy koncertemre, ami nekem dupla feltöltődés volt. Engem a sok szeretet, amit a közönségtől kapok, nagyon feltölt, és az, hogy a férjem is elkísért, hab volt a tortán. Egyébként a tavalyi évhez képest idén sok fellépésem lesz, szépen betelt a naptár és a koncertezés is hatalmas energialöketet ad

– mesélte Gabi a Metropolnak.

A család a biztos hátország

Gabi nem titkolja, hogy a házastársi harmónia fenntartásához elengedhetetlen a biztos hátország. Ők pedig szerencsések ezen a téren. A család segít nekik, amennyit csak tud, és így idő is akad a felöltődésre.

„Hála az égnek, hogy a férjemnek az anyukája be szokta vállalni a gyerekeket. De van bébiszitterünk is, ha időben szólok neki, akkor általában ráér. Legutóbb, a tavaszi szünetben például a sógornőmnél voltak... Ilyenkor el szokta vinni őket négy-öt napra, és akkor van egy jó négy napunk, hogy feltöltődjünk” – mondta el a Baby Sisters egykori tagja.

Baby Gabi ikrei: Bence és Botond 10 évesek lesznek

Az idő rohan, a fiúk idén szeptemberben már 10 évesek lesznek, ami óriási mérföldkő. Gabi szerint bár a gyerekei már „bontogatják a szárnyaikat”, mindig nagyon szófogadóak. „Vannak nehezebb időszakok, most még a kiskamasz korszakban vannak, nagy gond még nincsen. Bontogatják a szárnyaikat, de ez így természetes.” Az énekesnő azt is megsúgta, hogy a kerek születésnapot egy különleges közös hétvégével ünneplik meg, de a hagyományos bogácsi nyaralás idén sem maradhat el.

Baby Gabi férje olyan, mint Columbo felesége: mindenki tudja, hogy létezik, csak még senki sem látta (Fotó:  Szklenár Gabi Facebook)

„Iszonyú nehéz lehet segítség nélkül”

Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról is, hogy a logisztika néha náluk is összeomlik, és ilyenkor a prioritások azonnal átrendeződnek.

„Iszonyú nehéz lehet annak, akinek egyáltalán nincs segítsége. Olykor nekünk is törnünk kell a fejünket, ha közbejön valami. Ha például be van írva egy tévéfelvétel, de a férjem dolgozik, a bébiszitter dolgozik, a mamához nem viszem a beteg gyereket...Nagyon nehéz, akkor le kell mondani, át kell rakni, de mindig igyekszünk megoldani” – vallotta be Gabi.

Az énekesnő szerint a rugalmasság és az egymás iránti türelem az, ami több mint egy évtized után is segít nekik átvészelni a nehezebb időszakokat, és amiért a mai napig ugyanolyan erős szövetséget alkotnak a férjével, mint a gyerekeik születése előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu