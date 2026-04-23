Aubrey Plaza elárulta, kihez ment majdnem feleségül

A Városfejlesztési osztály sztárja, Aubrey Plaza 2009-ben kezdett randizni Michael Cerával, amikor a Scott Pilgrim a világ ellen című film forgatásán dolgoztak. A pár egy ponton majdnem összeházasodott, az érdekes történetet a színésznő osztotta meg.

Abban az időben Cera már komoly népszerűségnek örvendett a Superbad és a Juno sikere után, míg Plaza épp csak elkezdte áttörő szerepét a Városfejlesztési osztály című sorozatban.

Plaza nemrég a SmartLess vendége volt, amelynek egyik házigazdája Jason Bateman, aki korábban Cera apját alakította az Arrested Development című sorozatban. A beszélgetés során Bateman felidézte Plaza és Cera kapcsolatát, mire a színésznő egy egészen vad történetet osztott meg, elmesélte, hogy egyszer együtt utaztak Las Vegasba, és majdnem össze is házasodtak.

Majdnem összeházasodtunk. Átautóztunk együtt az országon, marihuána hatása alatt voltunk és Vegasba mentünk azzal a tervvel, hogy összeházasodunk, majd azonnal elválunk, hogy örökre exfeleségnek és exférjnek hívhassuk egymást

Plaza elmondása szerint eredetileg vicces ötletnek tartották a házasságot: „Úgy gondoltuk, ez egy nagyon jó rész lesz.” Amikor arról kérdezték, miért nem valósult meg a terv, úgy fogalmazott, hogy ebben részben a drogok, részben a hírnév játszott szerepet.

Szerintem a túlzott betépés és a paranoiás állapot kombinációja volt az oka

– mondta. Felidézte, hogy már sorban álltak egy megyei hivatalnál, amikor hirtelen pánik tört ki, a párok meggondolták magukat, ezért ők sem keltek egybe.

Az Aubrey Plaza és Michael Cera közötti kapcsolat végül körülbelül másfél év után ért véget, később mindketten mással házasodtak össze. Plaza férje Jeff Baena volt, aki a The Little Hours rendezőjeként ismert. A filmkészítő 2025 januárjában hunyt el, miután korábban különváltak. Cera eközben több mint egy évtizede él házasságban német származású feleségével, Nadine-nal, akivel két gyermekük is született - írja az Unilad.