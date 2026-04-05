RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Átadták a megújult Citadellát: Kovács Ákos énekelt a megnyitón

Ünnepi hangulatban nyitotta meg kapuit a felújított Citadella. A rendezvény egyik legmeghatóbb pillanatát Kovács Ákos minikoncertje okozta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
Különleges eseménynek adott otthont húsvét vasárnap a Citadella: a több éven át tartó felújítás után ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Gellért-hegy tetején álló ikonikus erőd. A húsvét vasárnapi ünnepségen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor adta át hivatalosan a megújult Citadellát, amely nemcsak a panorámájával, hanem az ünnepélyes megnyitó hangulatával is lenyűgözte az érkezőket. Az esemény egyik legemlékezetesebb pillanatát pedig kétségtelenül Kovács Ákos fellépése jelentette – írja a Bors.

Kovács Ákos, mint mindig, most is hibátlan produkciót tett a színpadra (Fotó: MTVA engedélyével)

Kovács Ákos énekelt a Citadella megnyitóján

A megnyitó alkalmából az énekes az Ember maradj című dalt adta elő elsőként, amely mélyen megérintette a közönséget. A jelenlévők szinte lélegzet visszafojtva hallgatták az előadást, amely egyszerre volt felemelő és megható. Sokan már az első hangok után érezték, hogy különleges pillanatnak lehetnek a részesei. Ákos hangja betöltötte a teret, és a dal üzenete – amely az emberségről és az összetartozásról szól – különösen erősen hatott a történelmi jelentőségű helyszínen. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta az előadást, sokak szerint a megnyitó egyik legszebb momentuma volt. Aztán a hangulat fokozásaként érkeztek a Fel a szívekkel, az Alig hitted, a Hazatalál című slágerek.

Ákos és zenésztársai emlékezetes pillanatokat szereztek a megnyitón megjelent közönségnek (Fotó: MTVA engedélyével)

A felújított Citadella hosszú időn át zárva volt a látogatók előtt. A mostani átalakításoknak köszönhetően azonban teljesen új arculatot kapott, és egy olyan nyitott, modern közösségi térré vált, amely egyszerre kínál pihenési lehetőséget és különleges élményt a látogatóknak.

Citadella átadó 2026.04.05.
Átadták a megújult Citadellát (Fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

Rengeteg újdonság várja a Citadella látogatóit

A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme, hogy jelentősen megnőtt a zöldterület: a korábbi állapothoz képest mintegy másfélszer akkora lett. Az erőd falain belül egy több mint hatezer négyzetméteres parkot alakítottak ki, ahol a sétálók a város egyik legszebb panorámáját élvezhetik. A területen kávézó, ajándékbolt és közösségi terek is helyet kaptak, így a Citadella immár nem csupán történelmi emlékhely, hanem valódi találkozópont is lett.

A felújítás során az volt a cél, hogy a korábban zárt erőd sokkal szabadabban bejárható legyen. Ennek érdekében több ponton megnyitották a falakat, így a látogatók könnyebben közlekedhetnek a területen. A keleti oldalon például egy impozáns lépcsősor vezet fel, amely közvetlen kapcsolatot teremt a Szabadság-szobor környékével, és onnan egyenesen az udvarba és a parkba lehet jutni.

A megújulás mögött álló tervezői koncepciót Taraczky Dániel, az art1st design studio vezető tervezője dolgozta ki. A cél az volt, hogy az épületegyüttes egyszerre idézze fel a történelem súlyos pillanatait, ugyanakkor azt is, hogy az elnyomás jelképeiből miként válhat egy szabadon látogatható, közösségi tér.

A húsvéti megnyitó így nemcsak egy felújított műemlék átadásáról szólt, hanem arról is, hogy Budapest egyik legjellegzetesebb pontja újra a városlakók és a turisták közös találkozóhelyévé válhat. A rendezvény hangulatát pedig kétségtelenül az emelte a legmagasabbra, amikor Kovács Ákos elénekelte az eseményhez illő dalait – olyan pillanatokat teremtve, amelyre a résztvevők még sokáig emlékezni fognak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu