Óriási az érdeklődés: újabb képek érkeztek a megújult Citadella megnyitójáról
A helyszínre várják Orbán Viktor miniszterelnököt is, aki beszédet mond.
Csodaszép az idő, rengeteg embert vonzott a megújult Citadella megnyitója húsvétvasárnap délután a Gellért-hegyre. A helyszínre érkezett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki beszédet mondott az eseményen.
Magyar zászlók, lelkes tömeg: húsvétvasárnap átadták a nagyközönségnek a megújult Citadellát.
Kedvezett az időjárás a szbadtéri eseménynek.
