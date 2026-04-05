Lázár János a megújult Citadella kapcsán: megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!
Friss bejegyzéssel jelentkezett az építési és közlekedési miniszter.
„A felújított Citadella az újabb élő példája annak, hogy mi, magyarok tudunk jót és jól építeni” – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, ismét egy ikonikus budapesti jelkép kapott önmagához és a magyar történelemhez is méltó külsőt és belsőt.
„A Citadella és a Szabadság-szobor mostantól nemcsak fővárosunk egyik legkedveltebb turisztikai célpontja lehet, hanem a magyarok szabadságért folytatott küzdelmének szimbolikus megjelenítője is” – írta a miniszter a közösségi oldalán, melyet a Magyar Nemzet szúrt ki. Majd kiemelte:
Mint az elmúlt 16 évben már annyiszor, most megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk! A képek magukért beszélnek
– tette hozzá az általa megosztott fotókkal kapcsolatban.
A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol Orbán Viktor is beszédet mond. A megnyitót kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.
