Lázár János: Aki nyerésre áll, nem akar balhét

Lázár János is felszólalt március 29-én.

Létrehozva: 2026.03.29. 16:53
országjárás választás Békemenet

Megtelt a Szent István tér Békéscsabán. Lázár János építési és közlekedési miniszter is felszólalt március 29-én Orbán Viktor beszéde előtt.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lázár János figyelmeztetett: Magyar Péter ma is provokátorokat küldött, hogy megzavarják a békéscsabai nagygyűlést. Mint mondta, Magyar Péter azért akar feszültséget, mert vesztésre áll.

– jegyezte meg. Magyar Pétert úgy jellemezte, hogy ő az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa, ugyanis kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke középiskolás, még nem szavazókorú fiatalokat toborzott, hogy megzavarják a gyűlést és az idősebb korosztály ellen forduljanak.

– hangsúlyozta Lázár János a Magyar Nemzet szerint. A választásokra kitérve elmondta, hogy három nagy tétje van a voksolásnak:

  • Magyarország biztonsága,
  • a magyarok jövője és
  • a magyar vidék jövője.

Bejelentette: országos öntözési mintaprogramot fog indítani a kormány Békés vármegyében, valamint várhatók élelmiszeripari beruházások is.

– emelte ki, majd hozzátette: dicsővé és naggyá tesszük egész Békés vármegyét és Békéscsabát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
