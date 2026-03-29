Lázár János: Aki nyerésre áll, nem akar balhét
Lázár János is felszólalt március 29-én.
Megtelt a Szent István tér Békéscsabán. Lázár János építési és közlekedési miniszter is felszólalt március 29-én Orbán Viktor beszéde előtt.
Lázár János figyelmeztetett: Magyar Péter ma is provokátorokat küldött, hogy megzavarják a békéscsabai nagygyűlést. Mint mondta, Magyar Péter azért akar feszültséget, mert vesztésre áll.
Aki nyerésre áll, nem akar balhét
– jegyezte meg. Magyar Pétert úgy jellemezte, hogy ő az elmúlt harmincöt év legaljasabb politikusa, ugyanis kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke középiskolás, még nem szavazókorú fiatalokat toborzott, hogy megzavarják a gyűlést és az idősebb korosztály ellen forduljanak.
El akarnak minket hallgattatni, de mi nem félünk és győzni fogunk
– hangsúlyozta Lázár János a Magyar Nemzet szerint. A választásokra kitérve elmondta, hogy három nagy tétje van a voksolásnak:
- Magyarország biztonsága,
- a magyarok jövője és
- a magyar vidék jövője.
Bejelentette: országos öntözési mintaprogramot fog indítani a kormány Békés vármegyében, valamint várhatók élelmiszeripari beruházások is.
Most a vidék jön, hogy ne menjenek el a fiatalok
– emelte ki, majd hozzátette: dicsővé és naggyá tesszük egész Békés vármegyét és Békéscsabát.
