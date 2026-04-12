Sokkoló videó: Alekosz részegen lövöldözést ígér a választás éjszakájára

A magát showmanként pozicionáló Alekosz ismét gondoskodott arról, hogy ne felejtsük el mennyire ön-és közveszélyes is valójában – ezúttal nyíltan arról beszélt, hogy a választás éjszakáján részegen akar lövöldözni az utcán. A bukott reality-sztár, akiből tiszás megmondóember lett, TikTok-videóban ecsetelte az ördögi tervét. Miközben a kormánypárti oldal évek óta a békét, a nyugalmat és a stabilitást hangsúlyozza, Alekosz víziója ennek éppen az ellenkezője: alkohol, fegyver és felelőtlenség egyvelege, végül is pont jól illeszkedik Magyar Péter és a Tisza Párt szellemiségébe.

Alekosz ámokfutása több, mint aggasztó (Fotó: Frizbi TV)

Alekosz Magyar Péter nyomdokaiban: Agresszióval próbál a figyelem középpontjába kerülni

Úgy berúgok, már déltől elkezdem. Chivast fogok inni, 12 évest. 5 szivarral készülök, hogy kitartson hajnalig, amikor a Tisza nyer, előveszem a riasztó pisztolyt, kimegyek az utcára, és ott fogok lődözni, ez így lesz...részegen!

– mondta, mindenféle finomkodás nélkül. Ez nem félreérthető utalás, hanem konkrét terv, amelynek már a kimondása is minimum felveti a felelőtlenség kérdését, de inkább a BTK hatáskörébe tartozik.

A történet súlyát növeli, hogy egy korábbi bulin készült felvételen is hasonló jelenetek bontakoztak ki: a társaság szemmel láthatóan ittas állapotban volt, és azon „szórakoztak”, hogy belelőnek az éjszakába. A videón Alekosz akkori barátnője hadonászik a fegyverrel, majd el is süti azt a levegőbe, minden látható kontroll nélkül.

Heremutogatás és lövöldözés: a Tisza Párt sötét jövőképe

„Még a fideszesek is látni fogják, szerintem eltelik egy két hónap egy év és ők is érezni fogják, hogy amiben addig voltak sok idő elment, el lett pazarolva, lehetett volna szebb is...” – tette hozzá keserűen Alekosz, mintha saját sikertelenségéről nem az idült alkoholizmusa és a mentális állapota tehetne. Nem meglepő, hogy tiszásként az agresszió és a káosz oldalán van. A Rendszerbontó Nagykoncerten, ami Magyar Péterék kampányrendezvénye volt, szintén elszabadultak az indulatok: botrányos jelenetek, ízléstelen akciók és olyan kijelentések, mint amilyet Vilmányi Benett tett, amikor akasztással fenyegette meg a "királyt", nyilván Orbán Viktornak szóltak a sorok. Eckü heremutogatásáról nem is beszélve... Ezek a megnyilvánulások egy olyan közeget rajzolnak ki, ahol a provokáció és a szélsőségesség gyakran felülírja a józan mérlegelést.