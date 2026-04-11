A Nagy Duett: közös produkcióval lépett színpadra Curtis és Radics Gigi
Extra produkcióval is színesítették a döntőt!
Összeszokott párossá vált mostanra mostanra Curtis és Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlések, illetve az országjárásnak köszönhetően, így nem meglepő, hogy nemrég egy közös számot is összehoztak. A szerzeménynek ma este, A Nagy Duett döntőjében volt a premierje.
A Hozz békét című dal nagy sikert aratott, vastapssal hálálta meg a közönség.
Mutatjuk is!
