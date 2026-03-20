„Egyre rosszabb lett”: 22 évesen kellett megműteni a Dancing sztárját

Nehéznek érezte a lábát a Strictly Come Dancing sztárja, Tillie Amartey. A 22 éves színésznő, aki leginkább a Waterloo Road című iskolai dráma Stacey Neville-jeként ismert a visszér miatt került kórházba.

Visszeres lett a színésznő lába

A sztár évek óta küzdött kanyargó ereivel, amelyek a lábaiban futottak végig. Végül, azután szánta el magát a kezelésre, miután látott magáról egy fotót, ahol jól láthatóak voltak az erei és nem tetszett neki.

„A képen háttal álltam, békejelet mutattam és felhúztam a lábam. Arra gondoltam: »Te jó ég, ezt nem posztolhatom a közösségi médiában, mert ijesztően néz ki a vénám«” - nyilatkozta a Mirror szerint a lány.

A VeinCentre-ben végül kevesebb, mint egy órás beavatkozáson vett részt, elárulta, hogy az orvosok nagyon meglepődtek, hogy visszérrel küzd a fiatal lány.

Azonnal talpra álltam és működtem, és lenyűgözött, hogy a beavatkozás nem befolyásolta a zsúfolt időbeosztásomat, és nagyon örülök az eredményeknek. Azt hiszem, sokan megdöbbentek, amikor azt mondtam, hogy visszereim vannak. Nagyon aktív ember vagyok, állandóan járkálok a stúdiókban, és lelkes edzőterembe járok, de a nap végére a lábaim úgy éreznék magukat, mint az ólom.

Tillie szerint problémája egyre rosszabb lett, alig bírt járni nap végére.

Mikor a láb ereiből nem áramlik megfelelően a vér a szív felé, akkor alakul ki a visszér. Ilyenkor összegyűlik a vér a vénákban és megdagadnak vagy megcsavarodnak az erek. Ez okozza a boka vagy a lábszár duzzanatát.

Életkorbeli tényezők vagy a genetika is szerepet játszhatnak ebben, Tillie nagyapja is visszérrel küzdött. A fiatal lány nem tudta, hogy van erre megoldás, így mikor észrevette a problémát elhatározta, hogy megtanulja így is szeretni magát.

Egy endovénás lézeres ablációs beavatkozáson esett át a fiatal színésznő a leedsi VeinCentre klinikán, amely kevesebb, mint egy órát ölelt fel, olyan gyorsan készen voltak.

„Régebben nagyon bizonytalan voltam, hogy úgy érzem, túl nagyok a lábaim a testemhez képest. De valójában, most, hogy elemeztem és megcsináltattam az ereket, nem hiszem, hogy azért, mert túl nagynak éreztem volna a lábaimat. Azt hiszem, csak azért éreztem őket nagynak, mert nehezek voltak a véráramlási problémák miatt” - árulta el gondolatait a lány.