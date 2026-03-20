„Egyre rosszabb lett”: 22 évesen kellett megműteni a Dancing sztárját
Most magabiztosabb, mint valaha. A színésznő műtétje rendkívül hamar lezajlott és, minden rendben ment.
Nehéznek érezte a lábát a Strictly Come Dancing sztárja, Tillie Amartey. A 22 éves színésznő, aki leginkább a Waterloo Road című iskolai dráma Stacey Neville-jeként ismert a visszér miatt került kórházba.
Visszeres lett a színésznő lába
A sztár évek óta küzdött kanyargó ereivel, amelyek a lábaiban futottak végig. Végül, azután szánta el magát a kezelésre, miután látott magáról egy fotót, ahol jól láthatóak voltak az erei és nem tetszett neki.
„A képen háttal álltam, békejelet mutattam és felhúztam a lábam. Arra gondoltam: »Te jó ég, ezt nem posztolhatom a közösségi médiában, mert ijesztően néz ki a vénám«” - nyilatkozta a Mirror szerint a lány.
A VeinCentre-ben végül kevesebb, mint egy órás beavatkozáson vett részt, elárulta, hogy az orvosok nagyon meglepődtek, hogy visszérrel küzd a fiatal lány.
Azonnal talpra álltam és működtem, és lenyűgözött, hogy a beavatkozás nem befolyásolta a zsúfolt időbeosztásomat, és nagyon örülök az eredményeknek. Azt hiszem, sokan megdöbbentek, amikor azt mondtam, hogy visszereim vannak. Nagyon aktív ember vagyok, állandóan járkálok a stúdiókban, és lelkes edzőterembe járok, de a nap végére a lábaim úgy éreznék magukat, mint az ólom.
Tillie szerint problémája egyre rosszabb lett, alig bírt járni nap végére.
Mikor a láb ereiből nem áramlik megfelelően a vér a szív felé, akkor alakul ki a visszér. Ilyenkor összegyűlik a vér a vénákban és megdagadnak vagy megcsavarodnak az erek. Ez okozza a boka vagy a lábszár duzzanatát.
Életkorbeli tényezők vagy a genetika is szerepet játszhatnak ebben, Tillie nagyapja is visszérrel küzdött. A fiatal lány nem tudta, hogy van erre megoldás, így mikor észrevette a problémát elhatározta, hogy megtanulja így is szeretni magát.
Egy endovénás lézeres ablációs beavatkozáson esett át a fiatal színésznő a leedsi VeinCentre klinikán, amely kevesebb, mint egy órát ölelt fel, olyan gyorsan készen voltak.
„Régebben nagyon bizonytalan voltam, hogy úgy érzem, túl nagyok a lábaim a testemhez képest. De valójában, most, hogy elemeztem és megcsináltattam az ereket, nem hiszem, hogy azért, mert túl nagynak éreztem volna a lábaimat. Azt hiszem, csak azért éreztem őket nagynak, mert nehezek voltak a véráramlási problémák miatt” - árulta el gondolatait a lány.
A VeinCentre érsebésze, Dominic Dodd szerint sokan úgy gondolják a visszér az idősebbeket érinti, holott a fiatalabbak körében is gyakori probléma.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre