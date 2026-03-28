„Vannak helyzetek, amik már sosem jönnek vissza” – Soltész Rezső gyerekei elfogadták édesapjuk egykori hiányát

Soltész Rezső neve évtizedek óta egyet jelent a lendülettel és a színpadi jelenléttel. A Televíziós Újságírók Díja Gáláján azonban nemcsak a karrierjéről, hanem a családjáról és a múlttal való szembenézésről is őszintén beszélt.

Soltész Rezső azt az érzést próbálja az unokáknak nyújtani, amit ő is kapott a nagymamájától (Fotó: Fehér Gábor)

Soltész Rezső tudja, hogy mit mulasztott el

Soltész Rezső arról mesélt a Metropolnak adott interjúja során, hogy a mai napig aktív életet él, de már tudatosabban osztja be az idejét. Mint mondta:

Vannak periódusok, hol több, hol kevesebb idő jut a családra. A kisebb unokámmal szoktam minden hónapban 3-4 napot tölteni. Ő sérült kisfiú, így különösen fontosnak érzem, hogy időt töltsünk, imád nálam lenni. Gyerekkoromban én nagyon sokat voltam a nagymamámmal és próbálom ezt én is visszaadni az unokáknak. Reggeltől estig pörgök, mint a búgócsiga és igyekszem helyt állni szakmailag és a családban is.

Az énekes számára ma már egészen más hangsúlyt kapnak a kapcsolatok és a külsőségek. A múltat nem lehet megváltoztatni, de a tanulságokat igenis le lehet vonni.

Vannak dolgok, amik elmúlnak, és vannak helyzetek, amik már sosem jönnek vissza. Lehet sajnálkozni, de az elmúlt, nem lesz olyan helyzet, amikor az ember behozhatja a lemaradást. Meg kell becsülni a szüleinkkel és a gyerekeinkkel való kapcsolatot

– fogalmazott az énekes a Metropolnak.

A nyolcvan éves énekes korát meghazudtolóan aktív életet él (Fotó: Mediaworks archív)

Nincs dac és sértettség a gyerekei és az énekes között

A beszélgetés során szóba került az is, hogy vajon Soltész Rezső gyerekei éreztek-e valaha sértettséget amiatt, hogy édesapjuk a karrierje miatt kevesebb időt tudott velük tölteni. Az énekes nem tagadja: a sok fellépés és utazás miatt gyakran távol volt, és ez nyomot hagyott benne is. Ugyanakkor mára sikerült rendezniük a kapcsolatukat.

Örülök annak, hogy a gyerekeimmel, a két lányommal jó lett a kapcsolatom, meg tudtuk beszélni azokat az időket, amikor gyerekek voltak és nem tudtam annyit mellettük lenni. Egy kölcsönös tisztelet és őszinte nyitottság van köztünk manapság

– mondta.

Korábban arról is beszélt, tudatos döntés volt részéről, hogy a nyilvánosságtól távol tartsa a családját. Soltész Rezső felesége és lányai így kevésbé voltak kitéve a hírnév árnyoldalainak, még ha ez nem is jelentette azt, hogy könnyű volt számukra együtt élni a híres névvel. Nagypapaként azonban már másképp él Soltész Rezső. A művész unokái közül különösen az egyik kisfiú áll közel a szívéhez, akivel rendszeresen tölt időt, és akit igyekszik minden körülmények között megvédeni a nyilvánosságtól. Számára ezek a közös napok jelentik az igazi feltöltődést.

Soltész Rezső története egyszerre szól sikerről, lemondásról és arról, hogy sosem késő újragondolni a prioritásokat. A színpad fényei mellett ma már a család melege az, ami igazán fontos a számára.