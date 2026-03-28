RETRO RÁDIÓ

„Vannak helyzetek, amik már sosem jönnek vissza” – Soltész Rezső gyerekei elfogadták édesapjuk egykori hiányát

A legendás énekes ma sem lassít, de már egészen másként tekint az idő múlására és a család szerepére. Soltész Rezső őszintén mesélt arról, mit tanult az elmúlt évtizedekből, és hogyan próbálja ma pótolni mindazt, ami egykor kimaradt.

Megosztás
Szerző: K. G.
Létrehozva: 2026.03.28. 10:00
belátás Soltész Rezső család unokák harmónia

Soltész Rezső neve évtizedek óta egyet jelent a lendülettel és a színpadi jelenléttel. A Televíziós Újságírók Díja Gáláján azonban nemcsak a karrierjéről, hanem a családjáról és a múlttal való szembenézésről is őszintén beszélt.

Soltész Rezső énekesként és dalszerzőként a mai napig dolgozik.
Soltész Rezső azt az érzést próbálja az unokáknak nyújtani, amit ő is kapott a nagymamájától (Fotó: Fehér Gábor)

Soltész Rezső tudja, hogy mit mulasztott el

Soltész Rezső arról mesélt a Metropolnak adott interjúja során, hogy a mai napig aktív életet él, de már tudatosabban osztja be az idejét. Mint mondta:

Vannak periódusok, hol több, hol kevesebb idő jut a családra. A kisebb unokámmal szoktam minden hónapban 3-4 napot tölteni. Ő sérült kisfiú, így különösen fontosnak érzem, hogy időt töltsünk, imád nálam lenni. Gyerekkoromban én nagyon sokat voltam a nagymamámmal és próbálom ezt én is visszaadni az unokáknak. Reggeltől estig pörgök, mint a búgócsiga és igyekszem helyt állni szakmailag és a családban is.

Az énekes számára ma már egészen más hangsúlyt kapnak a kapcsolatok és a külsőségek. A múltat nem lehet megváltoztatni, de a tanulságokat igenis le lehet vonni.

Vannak dolgok, amik elmúlnak, és vannak helyzetek, amik már sosem jönnek vissza. Lehet sajnálkozni, de az elmúlt, nem lesz olyan helyzet, amikor az ember behozhatja a lemaradást. Meg kell becsülni a szüleinkkel és a gyerekeinkkel való kapcsolatot

 – fogalmazott az énekes a Metropolnak.

A nyolcvan éves énekes korát meghazudtolóan aktív életet él (Fotó: Mediaworks archív)

Nincs dac és sértettség a gyerekei és az énekes között

A beszélgetés során szóba került az is, hogy vajon Soltész Rezső gyerekei éreztek-e valaha sértettséget amiatt, hogy édesapjuk a karrierje miatt kevesebb időt tudott velük tölteni. Az énekes nem tagadja: a sok fellépés és utazás miatt gyakran távol volt, és ez nyomot hagyott benne is. Ugyanakkor mára sikerült rendezniük a kapcsolatukat.

Örülök annak, hogy a gyerekeimmel, a két lányommal jó lett a kapcsolatom, meg tudtuk beszélni azokat az időket, amikor gyerekek voltak és nem tudtam annyit mellettük lenni. Egy kölcsönös tisztelet és őszinte nyitottság van köztünk manapság

– mondta. 

Korábban arról is beszélt, tudatos döntés volt részéről, hogy a nyilvánosságtól távol tartsa a családját. Soltész Rezső felesége és lányai így kevésbé voltak kitéve a hírnév árnyoldalainak, még ha ez nem is jelentette azt, hogy könnyű volt számukra együtt élni a híres névvel. Nagypapaként azonban már másképp él Soltész Rezső. A művész unokái közül különösen az egyik kisfiú áll közel a szívéhez, akivel rendszeresen tölt időt, és akit igyekszik minden körülmények között megvédeni a nyilvánosságtól. Számára ezek a közös napok jelentik az igazi feltöltődést.
Soltész Rezső története egyszerre szól sikerről, lemondásról és arról, hogy sosem késő újragondolni a prioritásokat. A színpad fényei mellett ma már a család melege az, ami igazán fontos a számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
