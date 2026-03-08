Nagy Feró nem érti a háborúpárti baloldalt

A Beatrice frontembere sosem rejtette véka alá a véleményét, de most talán minden eddiginél határozottabban állt bele a közéleti vitákba. Nagy Feró nemcsak a jelenlegi politikai helyzetet elemezte a rá jellemző nyers őszinteséggel, hanem mélyen hitet tett a biztonság és a nemzeti szuverenitás mellett is. Miközben Európa és a világ sorsa bizonytalanabb, mint valaha, a rocklegenda szerint egyetlen út járható: az a regnáló stabil, tapasztalt vezetés, amely képes távol tartani hazánkat a globális viharoktól – írja a Bors.

Nagy Feró Orbán Viktor békepárti politikáját méltatta (Fotó: Bors)

Nagy Feró Magyarország főnökeként gondol a miniszterelnökre

A beszélgetés során Feró egy percig sem kertelt, amikor a miniszterelnökhöz fűződő viszonyáról kérdeztük: „Nekem Orbán Viktor a főnököm!” – jelentette ki büszkén, majd hozzátette a tőle megszokott humorral: „Ha eddig nem tudta, most már tudni fogja!” A viccelődés mögött azonban véresen komoly aggodalom húzódik a kontinens jövője miatt. A zenész szerint ugyanis Magyarországot mindenáron meg kell menteni attól a pusztítástól, ami a szomszédban zajlik.

Úgy gondolom, Magyarországot meg kell menteni, ne kerüljön bele ebbe, ami most már van, ez már majdnem világháború. Nekünk semmiképpen nem kéne ebbe belekerülni!

– figyelmeztetett a Beatrice frontembere. Felidézte a 20. század tragédiáit is, hangsúlyozva, hogy nem akarja, hogy a történelem megismételje önmagát: „Állati jó lenne, ha a 21. században nem követnénk el azt a kényszerhelyzetet, ami volt a huszadikban. Kétszer is benne voltunk a világháborúban... A Don-kanyarnál 200 ezer magyar halt meg. Hát nem akarom ezt! Nem kell nekünk!”

A rocklegenda szerint folytatni kell a megkezdett munkát

Nagy Feró élesen bírálta azokat a nyugati hangokat is, amelyek a sorkatonaság vagy a fegyverkezés felé terelnék Európát. Külön kiemelte Németország pálfordulását: „A németeknek szeretném javasolni, hogy sürgősen kapjanak magukhoz és ébredjenek fel!” Ezzel szemben a hazai állapotokat példásnak látja: Szerinte tizenhat éve elindultunk egy kiváló úton, sokat fejlődött az ország.