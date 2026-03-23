RETRO RÁDIÓ

„Semmi nem megy a terv szerint...” – Lola a szülés utáni alakjáról vallott

A bájos énekesnő meglepő őszinteségével hívta fel magára a figyelmet a közösségi oldalán. Lola soraival számos követő azonosult.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.23. 17:30
Az egykori tinisztár, Lola legújabb bejegyzésére számos elismerő és dicsérő hozzászólás érkezett, annak ellenére, hogy az énekesnő terve a szülés utáni alakvisszanyerésével elmondása szerint nem úgy alakult, ahogy szerette volna. 

alt=Lola tavaly októberben szülte meg első gyermekét.
Lola tavaly októberben szülte meg első gyermekét. Az énekesnő azóta kemény edzésbe kezdett, hogy visszaszerezze szülés utáni alakját / Fotó: MW

Lola terve füstbe ment az anyaság után?

A 37 éves énekesnő kislánya, Lenka születése óta fáradhatatlanul posztol az anyai nehézségekről és a mindennapi kihívásokról. A követők nem győzik dicsérni, micsoda bomba alakja van az általa megosztott fotókon. Lola mégis úgy érzi, kicsúszott a kezei közül az irányítás az edzési tervek és a tudatos étkezés labirintusában, amióta édesanya lett. 

A várandósságom alatt elhatároztam, hogy szülés után nagyon gyorsan lefogyok, mindennap edzeni fogok, és pontosan számolom majd kalóriákat is. 
Nézzük, ebből mi valósul meg: 

  • mindennap 0–24-ben Lenka után rohanok
  • kardióként az ő majdnem 7 kilóját cipelem a hordozóban (egyébként ez nagyon hatékonyan fogyaszt!) 
  • Sokat programozunk, így kb. napi 4x pakolom tele a cuccaival a csomagtartót, és aztán cipelek mindent vissza a lakásba. Szerintem most sokatoknak eszetekbe jutott a „hozd nyugodtan a gyereket” videó, ami annyit jelent, hogy viszem az egész házat.
  • heti 3x nagyjából 1 órát emelgetem a vasalót
  • Fogalmam sincs, mi az a diéta. Amikor csak tehetem, főzök, az étvágyam nagyjából egy testépítő férfiéval vetekszik, és simán előfordul az is, hogy elfelejtek étkezéseket. 
  • heti 2x sikerül edzővel mozognom, a többi reggel senki nem tud kikönyörögni az ágyból, a kislányommal összebújós reggeleket egyszerűen nem vagyok hajlandó feladni!

írta hosszan a közösségi oldalán, hozzátéve: „Szóval semmi nem megy a terv szerint, és már én is mosolygok a régi önmagamon, aki azt hitte, hogy mindennek ugyanúgy kell mennie. Inkább vettem egy mérettel nagyobb ruhákat, és nagyon odafigyelek arra, hogy a képeken behúzzam a hasam!”

A követők azonban úgy látják, az énekesnő nagyon csinos és hihetetlen formában van néhány hónappal a szülés után.

Férfiként mondom neked azt, hogy véleményem szerint nagyon jó anyuka vagy, és a problémamegoldó képességed is brutálisan jó, ugyanis ez bizony rengeteg minden, amit megcsinálsz, és őszintén mondom, hogy igencsak szép vagy!

szólt hozzá egy lelkes követő.

Bomba alakod van

írta egy másik rajongó.

Lola legújabb Instagram-bejegyzéséért kattints ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu