„Semmi nem megy a terv szerint...” – Lola a szülés utáni alakjáról vallott
A bájos énekesnő meglepő őszinteségével hívta fel magára a figyelmet a közösségi oldalán. Lola soraival számos követő azonosult.
Az egykori tinisztár, Lola legújabb bejegyzésére számos elismerő és dicsérő hozzászólás érkezett, annak ellenére, hogy az énekesnő terve a szülés utáni alakvisszanyerésével elmondása szerint nem úgy alakult, ahogy szerette volna.
Lola terve füstbe ment az anyaság után?
A 37 éves énekesnő kislánya, Lenka születése óta fáradhatatlanul posztol az anyai nehézségekről és a mindennapi kihívásokról. A követők nem győzik dicsérni, micsoda bomba alakja van az általa megosztott fotókon. Lola mégis úgy érzi, kicsúszott a kezei közül az irányítás az edzési tervek és a tudatos étkezés labirintusában, amióta édesanya lett.
A várandósságom alatt elhatároztam, hogy szülés után nagyon gyorsan lefogyok, mindennap edzeni fogok, és pontosan számolom majd kalóriákat is.
Nézzük, ebből mi valósul meg:
- mindennap 0–24-ben Lenka után rohanok
- kardióként az ő majdnem 7 kilóját cipelem a hordozóban (egyébként ez nagyon hatékonyan fogyaszt!)
- Sokat programozunk, így kb. napi 4x pakolom tele a cuccaival a csomagtartót, és aztán cipelek mindent vissza a lakásba. Szerintem most sokatoknak eszetekbe jutott a „hozd nyugodtan a gyereket” videó, ami annyit jelent, hogy viszem az egész házat.
- heti 3x nagyjából 1 órát emelgetem a vasalót
- Fogalmam sincs, mi az a diéta. Amikor csak tehetem, főzök, az étvágyam nagyjából egy testépítő férfiéval vetekszik, és simán előfordul az is, hogy elfelejtek étkezéseket.
- heti 2x sikerül edzővel mozognom, a többi reggel senki nem tud kikönyörögni az ágyból, a kislányommal összebújós reggeleket egyszerűen nem vagyok hajlandó feladni!
– írta hosszan a közösségi oldalán, hozzátéve: „Szóval semmi nem megy a terv szerint, és már én is mosolygok a régi önmagamon, aki azt hitte, hogy mindennek ugyanúgy kell mennie. Inkább vettem egy mérettel nagyobb ruhákat, és nagyon odafigyelek arra, hogy a képeken behúzzam a hasam!”
A követők azonban úgy látják, az énekesnő nagyon csinos és hihetetlen formában van néhány hónappal a szülés után.
Férfiként mondom neked azt, hogy véleményem szerint nagyon jó anyuka vagy, és a problémamegoldó képességed is brutálisan jó, ugyanis ez bizony rengeteg minden, amit megcsinálsz, és őszintén mondom, hogy igencsak szép vagy!
– szólt hozzá egy lelkes követő.
Bomba alakod van
– írta egy másik rajongó.
Hírlevél-feliratkozás
