„Semmi nem megy a terv szerint...” – Lola a szülés utáni alakjáról vallott

Az egykori tinisztár, Lola legújabb bejegyzésére számos elismerő és dicsérő hozzászólás érkezett, annak ellenére, hogy az énekesnő terve a szülés utáni alakvisszanyerésével elmondása szerint nem úgy alakult, ahogy szerette volna.

Lola tavaly októberben szülte meg első gyermekét. Az énekesnő azóta kemény edzésbe kezdett, hogy visszaszerezze szülés utáni alakját / Fotó: MW

Lola terve füstbe ment az anyaság után?

A 37 éves énekesnő kislánya, Lenka születése óta fáradhatatlanul posztol az anyai nehézségekről és a mindennapi kihívásokról. A követők nem győzik dicsérni, micsoda bomba alakja van az általa megosztott fotókon. Lola mégis úgy érzi, kicsúszott a kezei közül az irányítás az edzési tervek és a tudatos étkezés labirintusában, amióta édesanya lett.

A várandósságom alatt elhatároztam, hogy szülés után nagyon gyorsan lefogyok, mindennap edzeni fogok, és pontosan számolom majd kalóriákat is.

Nézzük, ebből mi valósul meg: mindennap 0–24-ben Lenka után rohanok

kardióként az ő majdnem 7 kilóját cipelem a hordozóban (egyébként ez nagyon hatékonyan fogyaszt!)

Sokat programozunk, így kb. napi 4x pakolom tele a cuccaival a csomagtartót, és aztán cipelek mindent vissza a lakásba. Szerintem most sokatoknak eszetekbe jutott a „hozd nyugodtan a gyereket” videó, ami annyit jelent, hogy viszem az egész házat.

heti 3x nagyjából 1 órát emelgetem a vasalót

Fogalmam sincs, mi az a diéta. Amikor csak tehetem, főzök, az étvágyam nagyjából egy testépítő férfiéval vetekszik, és simán előfordul az is, hogy elfelejtek étkezéseket.

heti 2x sikerül edzővel mozognom, a többi reggel senki nem tud kikönyörögni az ágyból, a kislányommal összebújós reggeleket egyszerűen nem vagyok hajlandó feladni!

– írta hosszan a közösségi oldalán, hozzátéve: „Szóval semmi nem megy a terv szerint, és már én is mosolygok a régi önmagamon, aki azt hitte, hogy mindennek ugyanúgy kell mennie. Inkább vettem egy mérettel nagyobb ruhákat, és nagyon odafigyelek arra, hogy a képeken behúzzam a hasam!”

A követők azonban úgy látják, az énekesnő nagyon csinos és hihetetlen formában van néhány hónappal a szülés után.

Férfiként mondom neked azt, hogy véleményem szerint nagyon jó anyuka vagy, és a problémamegoldó képességed is brutálisan jó, ugyanis ez bizony rengeteg minden, amit megcsinálsz, és őszintén mondom, hogy igencsak szép vagy!

– szólt hozzá egy lelkes követő.

Bomba alakod van

– írta egy másik rajongó.