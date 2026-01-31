"Szeretnék újra erős lenni" - Lola vallja, hogy nehéz időszakon van túl

A bájos énekesnő, Lola élete teljesen új szintre lépett kislánya, Lenka tavaly októberi születésével, aminek boldog és időnként megterhelő pillanatairól is őszintén posztol követőinek a közösségi oldalain. Az egykori tinisztár legújabb bejegyzése is erről árulkodik, ami leginkább arra fókuszál, hogy milyen nehéz visszatalálnia a régi testképéhez egy igen megterhelő időszak után.

Lola csodásan festett kismama pocakkal az előző évben / Fotó: MW

Lola őszinte sorokkal üzent követőinek

A 37 éves énekesnő nemcsak a boldog, hanem a nehéz pillanatokról is bátran beszél követőinek, ami az anyasággal jár. Lola elárulta többek között, hogy nehéz időszakon van túl, és nagyon nehéz újra felvennie a fonalat a régi szokások újbóli bevezetéséhez, főleg hogy már édesanyaként is helyt kell állnia.

Szeretnék újra erős lenni. Ez a jelenlegi testem, innen indulunk. Ez a test 2024 márciusától végigcsinált egy 9 hónapos sztárbox felkészülést, majd 2025-ben 9 hónapon keresztül a várandósságomat és a kislányom születését. Voltam 52 kg és bizony 66 kg is. Fizikailag borzasztóan megterhelő 2 év van mögöttem. Valahogy úgy állok a sporthoz, hogyha fizikálisan jó formában vagyok, akkor a mentalitásom is pozitív irányba változik. Úgyhogy végre visszatértem az edzőterembe. Persze eddig is jöttem nèha, de mostantól heti 2x személyi edző segítségével edzem. Ez a maximum, amit vállalni tudok, sok logisztikát igényel és ha valóban összejönnek majd így a hetek, az egy kisebb csoda lesz. Diétáról nem is álmodom, majd az jöhet akkor, ha elkezdünk újra kicsit többet aludni

- írta őszinte sorait az Instagram bejegyzésében az énekesnő.

Lola legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!