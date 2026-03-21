Gigantikus tömeg előtt mondott beszédet Orbán Viktor a CPAC Hungary 2026-on – Fotók

Az ostrom előtt három héttel Európa legerősebb békepárti bástyáját erősíti minden patrióta – Orbán Viktor a CPAC Hungary 2026-on.

Vastaps fogadta Orbán Viktort (Fotó: Alapjogokért Központ)

„Orbán Viktor óriási, többezres tömeg előtt tiporta el Brüsszel háborúpárti álmait a CPAC Hungary 2026-on: a globalisták azt akarják, hogy Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány alakuljon, mert a nemzeti szuverén vezetés az utolsó erős konzervatív bástya Európában.”

Gigantikus tömeg előtt mondott beszédet Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor, a CPAC Hungary 2026-on (Fotó: Alapjogokért Központ)

„A magyar választási győzelem a patrióták számára csak az első lépés, ami után a jobboldal nem megáll, hanem előre lép, hogy a bürokraták helyett az európai nemzetek kezébe adja a kontinens jövőjét.

Az európai demokrácia haldoklik, emiatt a magyar választás a jövőstratégiák harca is egyben: háború vagy béke, gazdasági prosperitás vagy visszaesés, energiaszuverenitás vagy totális kitettség, nemzeti érdekérvényesítés vagy európai föderalizáció.”

– olvasható Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatójának Facebook-oldalán.