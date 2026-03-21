Orbán Viktor: meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk!
Magyarország miniszterelnöke a 2026-os CPAC Hungary-n mondott beszédet.
2026. március 21-én, szombaton ötödik alkalommal került megrendezésre Budapesten a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary. Az eseményre elfogadta a meghívást Alice Weidel, a német AFD párt társelnöke és Javier Milei argentin elnök is. A CPAC Hungary főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor színpadra állása előtt egy videóbejátszást láthattak a nézők, amelyben Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke üzent a magyar miniszterelnöknek és a CPAC Hungary résztvevőinek. Az amerikai elnök kiemelte:
„Teljes és feltétlen nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort a közelgő választások kapcsán.”
Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a legutóbbi választáson is támogatta Orbán Viktort, és akkor is nyert, reményei szerint ez így lesz most is. Donald Trump kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez Magyarország élén.
Remélem, hogy nyer, nagy fölénnyel nyer majd! Mindig nyer!
Orbán Viktort álló taps és ováció fogadta a színpadra lépése közben. A magyar miniszterelnök azzal kezdte, hogy felidézte: egy évvel ezelőtt együtt ünnepelték Donald Trump újraválasztását. Szerinte Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ.
Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye
– sorolta az elért eredményeket a kormányfő, majd kiemelte, hogy személyesen a magyar emberek is sokat köszönhetnek az amerikai elnöknek.
A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás
A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást.
És barátaim itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakhidze miniszterelnök az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai
– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst és Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét.
Még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve együtt elterveztük. Ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt 100 évében. Ennek az átrendeződésnek az epicentruma, az erőközpontja az Egyesült Államok. Az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, ők a nyugati világ lelkéért dolgoznak.
A nyugati világ lelkéért több szinten is folyik a küzdelem. Az egyetemeken, az akadémiákon, az egyházakban, sőt a gazdaságban is. Mi ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk
– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a legnagyobb európai országokban még a baloldal az úr, még mindig ők alakítják az európai politikát.
Még mindig képesek megtartani a hatalmukat, pedig igaza van az amerikai barátainknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát. Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztényellenesség és gazdasági megrendülés. Ezt hozta a politikájuk
– sorolta Orbán Viktor, és hozzátette: Brüsszel összehozta Európa legnagyobb gazdasági csődjét, és Brüsszelnek ezek után még mindig nem Európa az első, hanem most éppen Ukrajna. A kormányfő szerinte Európában haldoklik a demokrácia:
„És Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat. És ez történik most az áprilisi választások előtt itt Magyarországon is nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel és ukránbarát kormány. Hát nem lesz, barátaim!”
Mint mondta: nekünk, magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk.
A brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot. Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot. A brüsszeli támadást tegnapelőtt visszavertük. Nem tudták sem meggyengíteni, sem megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk
– hangsúlyozta Orbán Viktor. Nyomatékosította: most minden eddiginél nagyobb a tét, mert „ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteni. Ez a mi küldetésünk, eljött a mi időnk
– zárta gondolatait Orbán Viktor, akinek szavait a Ripost idézte.
