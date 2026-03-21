Orbán Viktor: meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk!

2026. március 21-én, szombaton ötödik alkalommal került megrendezésre Budapesten a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) Hungary. Az eseményre elfogadta a meghívást Alice Weidel, a német AFD párt társelnöke és Javier Milei argentin elnök is. A CPAC Hungary főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor színpadra állása előtt egy videóbejátszást láthattak a nézők, amelyben Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke üzent a magyar miniszterelnöknek és a CPAC Hungary résztvevőinek. Az amerikai elnök kiemelte:

„Teljes és feltétlen nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort a közelgő választások kapcsán.”

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a legutóbbi választáson is támogatta Orbán Viktort, és akkor is nyert, reményei szerint ez így lesz most is. Donald Trump kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez Magyarország élén.

Remélem, hogy nyer, nagy fölénnyel nyer majd! Mindig nyer!

Orbán Viktort álló taps és ováció fogadta a színpadra lépése közben. A magyar miniszterelnök azzal kezdte, hogy felidézte: egy évvel ezelőtt együtt ünnepelték Donald Trump újraválasztását. Szerinte Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ.

Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye

– sorolta az elért eredményeket a kormányfő, majd kiemelte, hogy személyesen a magyar emberek is sokat köszönhetnek az amerikai elnöknek.

A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be. Újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás

A magyar miniszterelnök elmondta, Európában is erősödik a patrióta oldal. Csehországban Andrej Babisék győzelmet arattak, Lengyelországban pedig a Jog és Igazságosság nyerte az elnökválasztást.

És barátaim itt van ma köztünk egy patrióta bajnok a Kaukázusból, Irakli Kobakhidze miniszterelnök az orosz medve szájában az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett. Európa legbátrabb nemzete ma a georgiai

– emelte ki Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök köszöntötte a Németországból érkezett Alice Weidelt, a holland Geert Wilderst és Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt elnökét.