Lola egyedül maradt a kislányával: „Először féltem, hogy milyen lesz így”

Egy édesanya legnagyobb félelme, hogy egyedül marad a gyermekével. Lola most szembenézett ezzel a nehézséggel, de kiállta a próbát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 12:30
Lola gyermeke anyaság Instagram

A népszerű műsorvezető-énekesnő, Lola egyedül maradt a kislányával. Na, de nem kell semmi rosszra gondolni, kislányának apukája elutazott, így Lola – kislánya születése óta – először küzdött meg a szokatlan feladattal.

Lola egyedül maradt a kislányával Fotó: Máté Kriszitán

Lola kislánya egy igazi angyal

Minden anya életében eljön az a mérföldkő, amikor hosszabb ideig egyedül marad a gyermekével, legyen az pár nap, vagy néhány hét. Ilyenkor egy kicsit idegesebbek lesznek, hogy miként fogják megoldani a mindennapokat, de a végén kiderül, hogy sokszor nem is annyira ijesztő a helyzet, mint ahogy elsőre hitték.  

Lola is pontosan ugyanígy volt ezzel, hiszen nemrég 5 napra egyedül maradt kislányával, Lenkával. Mint mondja, az elején félt, hogy milyen lesz egyedül a kisbabájával úgy, hogy az apukája nem lesz velük pár napig.  

Az elmúlt 5 napot kettesben töltöttük Lenkával. Először féltem, hogy milyen lesz így, az apukája és minden segítség nélkül, de azt kell mondanom, a kislányom egy kis angyal, így ez egy nagyon szórakoztató hét volt

– írta Lola az Instagramon megosztott bejegyzésében. 

A megosztott képek alapján úgy tűnik, hogy Lola tényleg jól viselte az egyedül- létet Lenkával, akivel egy gyors forgatáson is részt vett, fodrásznál is jártak, rengeteg játékkal töltötték az időt, sőt az énekesnőnek egyik éjjel még főzni is kedve támadt. Az 5 nap leteltével pedig együtt mentek ki Lenka apukája elé a repülőtérre.

 

