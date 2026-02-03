„Beteljesedett az életem” – Lola még nem tér vissza kislánya születése után

Korsós Judit, azaz Lola decemberben újra látható volt a színpadon egy jótékonysági esten. Az énekesnő akkor arról beszélt a Borsnak, hogy nagyon nagy felkészülést igényelt a fellépés, mivel édesanyaként nem lehet egyik pillanatról a másikra elugrani valahova. Az újdonsült anyuka elárulta, hogy csak egy alkalomról volt szó és már több felkérést is visszamondott azóta.

Lola lánya mellett megtalálta a saját lelki békéjét (Fotó: Szabolcs László)

Lola szerencsés anyukának tartja magát

Sokan nem értik, hogy hogyan lehetek ennyire boldog egy szinte még újszülött baba mellett. Ezt én sem tudom megmagyarázni, de nagyon szerencsésnek érzem magam, mivel egyáltalán nem hasfájós a kislányom, ami nagy segítség tud lenni. Úgy érzem, hogy beteljesedett az életem mellette

– mondta a Metropolnak az édesanya.

Lola azt is hozzátette, hogy a munka még várat magára, de szerencsére Lenka akkor is jól érzi magát, ha anyukája éppen nincsen otthon.

Azt a jótékonysági estet egy barátom miatt vállaltam el, de százszor átgondoltam az egészet. Nagyon boldog voltam, amikor hazaértem és szembesültem azzal, hogy a lányom boldogan alszik az ágyában

– mesélte az énekesnő.

Lola koncertjei még váratnak magukra, ám pár hónap múlva visszatérhet már az énekesnő (Fotó: Facebook/Lola)

Lola gyermeke születése után is visszatér?

Egyáltalán nem érzem azt, hogy mivel anya lettem, ezért nem tudok magammal foglalkozni. Nemrég érkezett egy felkérés egy most induló műsorhoz, de visszautasítottam, mivel még várat magára az első komolyabb szereplésem. Nagyon óvatosan szeretném magam visszaengedni a munka világába

– árulta el az újdonsült anyuka.

Lola sokat gondolkodott, hogy meddig várjon az első munkájával, de a Metropolnak most elárulta, hogy nem kell sokat várni, amíg újra vállal fellépéseket.

Számomra Lenka fél éves kora az, ami egy lélektani határ. Most az a legfontosabb feladatom, hogy mellette legyek és vigyázzak rá. Tavasztól pedig majd vállalok óvatosan 1-2 felkérést

– jegyezte meg a műsorvezető.