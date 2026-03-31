Kempf Zozo elmondta a véleményét az idei Exatlonról: „Fejben még nem érkeztek meg a játékosok a versenybe”

Kempf Zozo neve már egybeforrt az Exatlon Hungaryvel. A BMX-bajnok teljesítményét két évadon keresztül is végigkövethették a nézők, ugyanis azon kevesek közé tartozik, akik részt vehettek az Exatlon Hungary All Star évadában is. A sportoló szíve együtt dobog az Exatlon idei évadának új versenyzőivel, ki nem hagyna egyetlen adást sem az új évadból.

Az Exatlon Hungary 2026 hatalmas sikerrel fut a TV2-n (Fotó: TV2)

Kempf Zozo az Exatlon Hungary második évadának Bajnokok csapatában szerepelt.

A sportoló lehetőséget kapott, hogy bajnokként visszatérhetett az Exatlon All Starba.

Kempf Zozo rajong az Exatlon idei évadáért, egyetlen részt sem hagy ki a műsorból.

A BMX-bajnok már kedvencet is választott magának az idei versenyzők közül, aki nem más, mint Nagy Beni.

Az Exatlon Hungary harmadik évadának egykori bajnoka árgus szemmel követi az idei évad eseményeit. Miközben nézi a mostani futamokat, rengeteg szép emlék jön felszínre benne: „Eddig minden részt végignéztem. Nagyon nosztalgikus élmény látni, hogy a srácok mennek a pályán, rengeteg szép emléket előhozott bennem. Egyébként nagyon tetszik az új pálya, nagyon szívesen kipróbálnám én is” – mondta lelkesen a bajnok csapat egykori tagja.

Kempf Zozo szerint a csapatok még nem pörögtek fel eléggé

A Bajnokok egykori versenyzője úgy érzi, hogy az idei évad szereplői még nem vették fel azt a fordulatszámot, amit a verseny megkíván. Zozo szerint még kell pár nap, hogy igazán felpörögjenek a résztvevők.

Ugyanazt látom az idei Bajnokokon és Kihívókon, amit anno mi is megéltünk. Még nem érkeztek meg fejben igazán a versenybe. Az Exatlon egy olyan műsor, aminek át kell venni a fordulatszámát, ez más tempót kíván meg a játékosoktól, mint bármi más. Ez teljesen természetes és biztos vagyok benne, hogy pár napon belül elképesztően be fognak pörögni a motorok mindenkinél

– osztotta meg a BMX-bajnok.

Kempf Zozo kedvenc versenyzője Nagy Beni, az Exatlon 2026-os évadának egyik kihívója (Fotó: TV2)

Az Exatlon egykori bajnoka idén egy kihívónak szurkol

Kempf Zozo biztos benne, hogy több kedvence is lesz a műsorban, de a szíve Nagy Beni felé húz, hiszen ő Nagy Dani tesója. Zozo és Dani kapcsolata régre nyúlik vissza, melyről lapunknak mesélt a sportoló. Sőt, pironkodva azt is elárulta, ő volt bajnokként most egy kihívónak szurkol.

Nagy Danival együtt nőttünk fel, a mai napig együtt bringázunk, nagyon jó barátok vagyunk. Így nem kérdés, hogy a tesójának, Nagy Beninek szurkolok. Igen, tudom, egykori bajnokként kicsit fura dolog, hogy egy kihívónak szurkolok, de hát a szívem így diktálja

– mesélte nevetve az egykori versenyző.