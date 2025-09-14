Tóth Dávid esküvőjén bukott le az Exatlon két sportolója: már biztos, hogy egy párt alkotnak

Tóth Dávid másodszor is feleségül vette kedvesét. A lagziról nem maradhatott távol az Exatlon szerelmespárja sem.
Igazi sztárparádé volt hétvégén Tóth Dávid esküvőjén, ahol az Exatlon című sportreality-sztárjai is meghívást kaptak. Természetesen nem maradhatott távol Szente Gréti és Kempf Zozo sem, akik egy elképesztően cuki közös szelfit posztoltak az Instagramra – és ezzel gyakorlatilag minden kétséget eloszlattak: igen, ők egy pár!
Tóth Dávid és kedvese, Tímea már nyáron egybekelt, de akkor „csak” egy szűkkörű polgári szertatás tartottak: a lagzinak szeptember közepén, egy szép szombati napon jött el az ideje. A korábbi Nagy Ő természetesen meghívta az Exatlon-beli sporttársait. Szente Gréti és a tavaly súlyos balesetet szenvedő Kempf Zozo mindig is titokban tartotta a kapcsolatát, de egy időben nyílt titok volt, hogy egy párt alkotnak, majd később sokan mosolyszünetről, szakításról beszéltek. Most szavak nélkül, beszédes fotóval bizonyították: boldogabbak és szerelmesebben nem is lehetnének.
Sőt, a szintén népszerű „exatlonista”, Nagy Dani már az ő esküvőjüket predesztinálta, csak úgy mint a rajongók, akik az Instagramra töltött kedves képek melletti kommentszekcióban kívántak sok boldogságot – nemcsak Dávidéknak, hanem Grétiék is… Vajon tényleg közeleg a következő Exatlon-lagzi?
Tóth Dávid az augusztusi ceremónia után így nyilatkozott a Borsnak:
„Ez »csak« a polgári esküvőnk volt a szűk család jelenlétében” – mesélte augusztusban Tóth Dávid.
„Azért Velencén, mert ott nőttem fel, a szüleim, akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek, mai napig ott laknak. Nem volt nagy felhajtás, de a családtagjaink velünk voltak, és így is nagyon megilletődtünk, hogy ez tényleg megtörténik és férj és feleség leszünk, lettünk. Ez fontos volt mind a kettőnknek. Igaz, szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani! A szertartás után elmentünk ebédelni egyet, amit egy estébe nyúló kerti parti követett, most ennyi volt az ünneplés!” – mondta akkor, majd megígérte, egy budapesti templomban is megesküsznek.
„Lesz templomi esküvő is és utána egy 150 fős lagzi. Nagyon várjuk, mindent ketten kezdtünk el szervezni, de időközben segítségünk is lett ebben. Ugyanis beláttuk, hogy szükségünk van rá. Mind a ketten szeretjük a baráti összejöveteleket, igaz, ez azért kicsit nagyobb lesz, de a hangulat garantált. Jó így, hogy a két esküvő külön napokon van, ezáltal kétszer is átélhetjük ezt a boldogságot!” – fogalmazott még augusztusban, s azóta már át is élték ezt a boldogságot…
