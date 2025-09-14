Tóth Dávid esküvőjén bukott le az Exatlon két sportolója: már biztos, hogy egy párt alkotnak

Igazi sztárparádé volt hétvégén Tóth Dávid esküvőjén, ahol az Exatlon című sportreality-sztárjai is meghívást kaptak. Természetesen nem maradhatott távol Szente Gréti és Kempf Zozo sem, akik egy elképesztően cuki közös szelfit posztoltak az Instagramra – és ezzel gyakorlatilag minden kétséget eloszlattak: igen, ők egy pár!

Az Exatlon két versenyzője Kempf Zozo és Szente Gréti diszkrét a magánéletét illetően, most viszont cáfolhatatlan bizonyítékát adták szerelmüknek (Fotó: Instagram)

Tóth Dávid esküvőjén romantikázott a sztárpár

Tóth Dávid és kedvese, Tímea már nyáron egybekelt, de akkor „csak” egy szűkkörű polgári szertatás tartottak: a lagzinak szeptember közepén, egy szép szombati napon jött el az ideje. A korábbi Nagy Ő természetesen meghívta az Exatlon-beli sporttársait. Szente Gréti és a tavaly súlyos balesetet szenvedő Kempf Zozo mindig is titokban tartotta a kapcsolatát, de egy időben nyílt titok volt, hogy egy párt alkotnak, majd később sokan mosolyszünetről, szakításról beszéltek. Most szavak nélkül, beszédes fotóval bizonyították: boldogabbak és szerelmesebben nem is lehetnének.

Sőt, a szintén népszerű „exatlonista”, Nagy Dani már az ő esküvőjüket predesztinálta, csak úgy mint a rajongók, akik az Instagramra töltött kedves képek melletti kommentszekcióban kívántak sok boldogságot – nemcsak Dávidéknak, hanem Grétiék is… Vajon tényleg közeleg a következő Exatlon-lagzi?

Két esküvőről beszélt az Exatlon bajnoka

Tóth Dávid az augusztusi ceremónia után így nyilatkozott a Borsnak:

„Ez »csak« a polgári esküvőnk volt a szűk család jelenlétében” – mesélte augusztusban Tóth Dávid.

„Azért Velencén, mert ott nőttem fel, a szüleim, akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek, mai napig ott laknak. Nem volt nagy felhajtás, de a családtagjaink velünk voltak, és így is nagyon megilletődtünk, hogy ez tényleg megtörténik és férj és feleség leszünk, lettünk. Ez fontos volt mind a kettőnknek. Igaz, szokni kell még, hogy a feleségemnek szólítom, de nagyon jó érzés kimondani! A szertartás után elmentünk ebédelni egyet, amit egy estébe nyúló kerti parti követett, most ennyi volt az ünneplés!” – mondta akkor, majd megígérte, egy budapesti templomban is megesküsznek.