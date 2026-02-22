- Kocsis Máté: A petíció és az április 12-i választás is erről szól
Németh Kristóf: Nekünk a békességre kell törekednünk, a belső békességre!
Németh Kristóf és Nemcsák Károly a Patrióta stúdiójából követte a békéscsabai Háborúellenes Gyűlést.
Békéscsabán tartotta Háborúellenes Gyűlését a magyar kormány. Németh Kristóf és Nemcsák Károly a múlt heti évértékelővel ellentétben, most nem a helyszínről, hanem a Patrióta stúdiójából figyelte a nagyszerűen sikerült eseményt. A két színész szakmájában és politikai nézetében is megegyezik, amiket a mai napon ki is fejtett.
A Háborúellenes Gyűlés előtt Nemcsák Károly nem fogta vissza magát
Engem nem foglalkoztat ez a kérdés, hogy rossz élményt kapunk vagy sem. Vannak feladataink, amiket el kell végeznünk, de ez nem tartozik azok közé. Az is feladatunk, hogy a szakmánkban lévő árok, ami köztünk van, az ne mélyüljön, hanem minél közelebb kerüljön egymáshoz
— mondta a Patrióta stúdiójában a Szomszédok című teleregény egykori szereplője, akinek szavait a Bors idézte.
A híres színész szerint ez a gyűlölethullám nemcsak a politikai hovatartozás miatt jött létre. „Sokszor azt érzem, hogy gerjesztve is van ez a feszültség a szakmánkban. Soha nem tapasztalom a színészeknél, hogy ha együtt dolgozunk valakivel, akkor bármilyen feszültség lenne, mert olyankor a szakmaiság kerül előtérbe” – árulta el Nemcsák Károly.
Németh Kristófot nem érdekli mások pártpreferenciája
Az a csodálatos a mi szakmánkban, hogy nekünk, színházi embereknek az a feladatunk, minden áldott este azt keressük, hogy mi az, ami összeköt minket. Mi a színházban ezért dolgozunk. A Fórum Színházban minden nézőtől megkérdezzük, hogy jobboldali vagy baloldali-e, ez nekünk nagyon fontos, mert a beengedéskor a jegyszedőnek tudnia kell, hogy jobbra vagy balra kell leültetni a kedves nézőt. Ezen túl viszont nem foglalkozunk azzal, hogy kinek milyen pártpreferenciája van, mert a színház az nem erről szól. Nekünk a békességre kell törekednünk, a belső békességre
— jegyezte meg a színházigazgató.
