Izgult Gesztesi Panka a Nagy Duettben, és ez még nem minden

Gesztesi Panka elégedetten értékelte a Nagy Duettbeli fellépést, mert úgy érzi, a színpadon valóban önmagát tudta megmutatni. Kovács Áron úgy véli, a közös produkciójuk a lehető legjobban sikerült, Panka számára pedig különösen sokat jelentett, hogy a szereplés során a hétköznapi énjét is megismerhette a közönség.

Gesztesi Panka és Kovács Áron lettek a Nagy Duett adásgyőztesei Fotó: TV2

Izgalom és élvezet, ez történt a Nagy Duettben

A fiatal nő elárulta, a színpadra lépése előtt nagyon izgult, de amint rájuk vetült a kamera, minden aggodalma elszállt.

A színpadon nagyon jó volt állni, főleg amikor elkezdődött már a produkció és az Áron megszólalt, akkor úgy érzetem, hogy sínen vagyunk

Panka édesanyja, Liptai Claudia azt tanácsolta neki, hogy legyen önmaga és élvezze az élményt, ezért végül sikerült elengednie magát. Kovács Áron is pihentetőnek vélte az előadást, mivel most nem műsorvezetőként kellett levezetnie a műsort, csak előadóként kellett megjelennie. A páros végül adásgyőztes lett, aminek nagyon örülnek és elmondásuk szerint ez nem tesz rájuk nyomást.

Panka azt is elárulta, hogy rendkívül jól esett neki, hogy Ramóna azt mondta, hogy az apukáját és az anyukáját is felismeri Panka személyiségében és előadásmódjában.

Vasárnap este 18:55 perctől újra esélyt kap Gesztesi Panka és Kovács Áron párosa, hogy bebizonyítsák, ismét tudnak akkorát villantani, amellyel egymás után kétszer adásgyőztesek lehetnek. Sőt, már az is kiderült, hogy milyen produkciókat adnak elő a sztárok a Nagy Duett következő adásában.