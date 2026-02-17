Gyászol Michael Douglas: példaértékűen búcsúzik

A többszörös Oscar-, valamint Golden Globe- és Emmy-díjas színész, Robert Duvall halálhíre egész Hollywoodot megrendítette. Pályatársa és kollégája, Michael Douglas az Instagram-oldalán búcsúzott a legendától, felidézve közös munkájukat.

Michael Douglas búcsúzik (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Micsoda film, micsoda alakítás! Michael Douglas szép emlékkel búcsúzik

Michael Douglas egy képet is megosztott az 1993-as Összeomlás című közös filmjükből, amelyen Robert Duvall-lal látható. A kép mellé a következőket írta: