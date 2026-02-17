RETRO RÁDIÓ

Gyászol Michael Douglas: példaértékűen búcsúzik

Elképesztően fogalmaz a hollywoodi sztár. Michael Douglas egy közös emléket is megosztott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 17:30
A többszörös Oscar-, valamint Golden Globe- és Emmy-díjas színész, Robert Duvall halálhíre egész Hollywoodot megrendítette. Pályatársa és kollégája, Michael Douglas az Instagram-oldalán búcsúzott a legendától, felidézve közös munkájukat.

Michael Douglas búcsúzik
Michael Douglas búcsúzik (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Micsoda film, micsoda alakítás! Michael Douglas szép emlékkel búcsúzik

Michael Douglas egy képet is megosztott az 1993-as Összeomlás című közös filmjükből, amelyen Robert Duvall-lal látható. A kép mellé a következőket írta:

Nyugodj békében Robert Duvall, aki minden idők egy igazán legnagyobbja volt. Színészközösségünk legelismertebb szereplői közé tartozott, és mindig hálás leszek a lehetőségért, hogy sok évvel ezelőtt együtt dolgozhattam vele az Összeomlás (Falling Down) című filmben. A legmélyebb részvétemet és szívből jövő együttérzésemet küldöm a Duvall családnak.

 

