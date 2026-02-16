Elhunyt az Oscar-díjas Robert Duvall

Robert Duvall 1931-ben született. Az ötvenes években a koreai háborúban teljesített szolgálatot, majd 1955-ben beiratkozott a New York-i Neighbourhood Playhouse színiiskolába. Ott ismerkedett meg Dustin Hoffmannal és Gene Hackmannel, akikkel később is szoros kapcsolatot ápolt. Első filmszerepét 1962-ben kapta a Ne bántsátok a feketerigót! című alkotásban, amely rögtön komoly szakmai visszhangot hozott számára. A következő években főként a színpadon dolgozott, mígnem 1969-ben találkozott Francis Ford Coppolával, és ez döntő fordulatot jelentett a pályáján.

Robert Duvall elhunyt Fotó: AFP

Robert Duvall magánélete

Robert Duvall négyszer házasodott. Első felesége az 1960-as években Barbara Benjamin táncosnő volt. Kapcsolatuk körülbelül tíz évig tartott, majd elváltak. 1982-ben Gail Youngs színésznőt vette el, ez a házasság négy év után ért véget. 1991-ben újra megnősült: Sharon Brophy táncosnővel szintén nagyjából négy évig volt együtt. Duvallnak soha nem született gyermeke, de utolsó éveit stabil, szeretetteljes házasságban élte.