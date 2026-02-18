Leleplező film jön Ukrajnáról – így nézheted meg ingyen a moziban

Tudta Ön, hogy sosem létezett olyan nevű államalakulat, hogy «Kijevi Rusz»? Gondolta, hogy a Krímet éppen azért adta Hruscsov Kijevnek 1954-ben, hogy kibabráljon vele? Hallott róla, hogy 1991-ben megszavazták Kárpátalja autonómiáját, de Kijev lesöpörte az asztalról? Elképesztően sűrű, mégis izgalmas dokumentumfilmmel jelentkezett az European Conservative az orosz-ukrán háborúról és Kárpátaljáról, tucatnyi megszólalóval, történésszel, nyelvésszel, és nem mellesleg a Volodimir Zelenszkij országlásáról szóló botránykönyv szerzőjével, Konstantin Bondarenkóval! A filmet a Blokád című játékfilmről és a Trianonról szóló megrázó dokumentumfilmjéről ismert Tősér Ádám rendezte, s a történelmi áttekintés mellett az is kiderül, hogyan zajlik napjainkban az embervadászat Ukrajnában, ahol tetejétől a talpáig beborít a korrupció; kihalt falvak és folyamatos rettegés jellemzi Kárpátalja és Ukrajna mindennapi életét.

(Fotó: Pexels/Tima Miroshnichenko)

Az Ukrajnáról szóló, mindent leleplező dokumentumfilm budapesti bemutatóját pódiumbeszélgetés követi az alkotókkal az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A vetítés időpontja: 2026. 02. 24-e, 18 óra

Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház (Budapest 1088, Rákóczi út 21.)

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ITT lehet.